【好想去旅行】Flycation都要夠創新　泰航擬推「誦經航班」繞行99個佛教聖地

▲ 泰國航空擬將推出「誦經航班」 ，於超過99個聖地上空航行，航程中將有名人領頭誦經。（法新社圖片）

疫情重挫航空業，航空公司紛紛出妙招應對，而Flycation卻成為大趨勢。但要在一眾觀光航班中突圍而出，則要夠創新，如泰國航空將推出「誦經航班」 服務，於超過99個聖地上空航行，航程中將有名人領頭誦經，話題性十足。

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據外媒《The Guardian》報道，泰航的「誦經航班」 將不會降落在任何目的地，但會在31個省之間的寺廟上空穿梭，包括曼谷四面佛及玉佛寺等，然後返回曼谷。每位乘客將得到一本佛書和餐點，票價從5,999泰銖（約1499港元）到9,999泰銖（約2498港元）不等。

觀光航班各出奇謀

報道指出，泰航在疫情重挫下虧損連連，目前已負債2,450億泰銖（約612億港元）。為了求存，該企早前已不斷推出有趣活動吸引消費者，例如泰航主題咖啡廳、空服員一日體驗套組、利用二手救生衣和救生小船製作成手提袋販售等活動。

▲ 泰國國際航空 (Thai Airways)於泰國當地開設一間以飛機為主題的餐廳，以解乘客想坐飛機的欲望。(法新社圖片)

至於其他航空公司，包括台灣航空公司EVA、香港快運HK Express、日本全日空等也推出了觀光航班；而印尼國家航空公司Garuda則將其機上餐點作為外賣品出售。

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責任編輯：蘇穎琪