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【裏裏外外@iM網欄】 幾招強肺功，遠離咳嗽氣管敏感兼美容！

名人薈萃 08:30 2020/11/08

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有無發覺天氣漸冷，身體的器官特別敏感，尤其是氣管和肺部。好多人因為氣管敏感，經常咳嗽，而且是當北風一吹，如果沒有保護好頸部、喉嚨等部位，便好容易久咳。

我以前也經常咳9 個月，到踏入仲夏天，咳嗽才自然消失，但我當時有照X光，當然肺部是沒有問題，只是氣管敏感而已。不過，久咳也是十分傷身的，所以要好好保養，透過運動強化肺活量，促進肺部的血液循環，因為預防勝於治療。

俗語說：「百病皆由痰所致」。我們要經常做運動，鍛鍊強肺，如果肺活量好，當細菌或污濁空氣進入轉變成痰時，便比較容易將痰咳出來，否則，如肺活量不足，痰積聚在肺內，容易引發肺炎及其他疾病，所以為什麼病人、老人常常會有肺炎。

「肺主皮毛」。如果年輕人肺氣不足或肺氣虛，也會反映在皮膚上，出現皺紋。如肺氣足，臉色會紅潤，膚色光滑。所以強化肺功能是美容必殺技，比用保養品更有實效。

今次教大家幾招加強氣管肺功能的動作，令你氣順調和，容光煥發。事實上，我們要靠郁動手來調理好肺功能，因為肺經行走的路線是在手上。

Tips 1:
身體傾側靠牆，伸出右手，大約與肩膀的位置相同，膊頭及手指盡量貼牆伸展，身體與手臂成90 度，然後不斷重複屈曲手指及伸值手指（圖1、圖2），你也可卧在瑜伽墊上做（圖3），約1 分鐘後轉手。這動作後可以刺激手上的經絡，特別是肺經，令呼氣特別暢順，感覺好舒服。

Tips2:
駱駝式：這個動作可以強化呼吸系統，提升心肺功能。以金剛座式坐在瑜伽墊上（圖4），雙手放後（圖5），然後用手和大腿的力撑起身體，盡量挺胸，伸展胸部肌肉（圖6），這是簡易版駱駝式。

另外，身體較柔軟的可以從金剛座式，提起身體（圖7），雙手放在腰上（圖8），或將雙手放在腳踭上（圖9），盡量挺胸，伸展胸部肌肉。

做駱駝式時，呼吸要深、長和慢，停留約10 秒後休息，回到金剛座，再重覆這駱駝式4-5 次。

Tips 3:
平時等車丶搭地鐵時，我們可以利用空檔，按搓手掌上的大魚際（圖10）。首先十指緊扣，然後伸出雙手母指，互相搓揉大魚際（圖11），感覺手掌發熱，可以預防傷風丶感冒丶咳嗽，也可化痰，對氣管敏感、扁桃腺發炎的人士十分有效。建議每天按2 次，每次按3 分鐘。

Tips 4:
按壓拇指指甲旁邊的少商穴（圖12），有效紓緩咳嗽、咽痛腫痛等問題。伸出右手拇指，將左手拇指及食指放在右手的少商穴（圖13），用力按揑少商穴約3 分鐘。

Tips 5:
日常在家裏，可以經常和自己身體多溝通，按摩膻中穴(在心口位置，見圖14），用手指順時針按2 分鐘，然後逆時針按2 分鐘，可以強化心肺，令氣更加順暢，有活血通絡、清肺止喘、寬胸理氣等功能。

Tips 6:
在家或辦公室，我們也可以經常按摩或推揉前手臂，先伸出左手，用右手手指合併放在左手，從左手肘窩推按至手腕（圖15、圖16、圖17），反復上下推按3 分鐘，感覺左手發熱，然後轉另一隻手。

其實除了運動外，我們平日也要懂得愛惜身體，注意天氣的變化，防寒保暖，均衡飲食，避免經常吃刺激辛辣的食物、酗酒及吸煙，以免傷肺。

平時邊做運動邊聽歌，一樂也。今次為你推介Deva Premal 的經典之作Gayatri Mantra。請細心欣賞片中的靚人美景啊！

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作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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