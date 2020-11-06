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【新股IPO】新東方、榮昌生物暗盤　榮昌生物最多賺5650元　新東方一手帳面賺1940元

新股IPO 18:02 2020/11/06

分享：

新東方及榮昌生物於11月9日掛牌。

新東方 （新上市編號：09901） 及榮昌生物 （新上市編號：09995） 暗盤，榮昌生物表現較好，於富途暗盤市場，榮昌生物較招股價52.1元升9.2元或17.7% ，現報61.3元，一手（500股）帳面賺4600元，榮昌生物曾高見63.4元，若於高位63.4元放出，一手最多賺5650元。

新東方及榮昌生物於11月9日掛牌。

新東方暗盤

券商 現報 招股價 升幅 一手賺 收盤時間
富途 1370 1190元 15.1% 1800 18：30
耀才 1370 15.1% 1800 19：30
輝立 1384 16.3% 1940 18：30

新東方高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺
富途 1497 25.8% 3070 1300 9.20% 1100
耀才 1372 15.3% 1820 1330 11.8% 1400
輝立 1382 16.1% 1920 1320 10.9% 1300

榮昌生物暗盤

券商 現報 招股價 升幅 一手賺 收盤時間
富途 55.2 52.1元 6.0% 1550 18：30
耀才 54.7 5.0% 1300 19：30
輝立 55.0 5.6% 1450 18：30

榮昌生物高低位追縱

券商 最高價 升幅 一手賺 最低價 跌幅 一手賺／蝕
富途 62.8 20.5% 5350 50 -4.0% -1050
耀才 58.0 11.3% 2950 50 -4.0% -1050
輝立 63.4 21.7% 5650 50 -4.0% -1050

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記者：謝卓榮

香港股票 榮昌生物—B（09995） 新東方—S（09901） IPO

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