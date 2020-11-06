【新股IPO】新東方、榮昌生物暗盤　榮昌生物最多賺5650元　新東方一手帳面賺1940元

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【美股期貨】美股期貨回吐 道期挫250點 納指期貨跌1.3%（不斷更新）
新東方 （新上市編號：09901） 及榮昌生物 （新上市編號：09995） 暗盤，榮昌生物表現較好，於富途暗盤市場，榮昌生物較招股價52.1元升9.2元或17.7% ，現報61.3元，一手（500股）帳面賺4600元，榮昌生物曾高見63.4元，若於高位63.4元放出，一手最多賺5650元。
新東方及榮昌生物於11月9日掛牌。
新東方暗盤
|券商
|現報
|招股價
|升幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|1370
|1190元
|15.1%
|1800
|18：30
|耀才
|1370
|15.1%
|1800
|19：30
|輝立
|1384
|16.3%
|1940
|18：30
新東方高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|1497
|25.8%
|3070
|1300
|9.20%
|1100
|耀才
|1372
|15.3%
|1820
|1330
|11.8%
|1400
|輝立
|1382
|16.1%
|1920
|1320
|10.9%
|1300
榮昌生物暗盤
|券商
|現報
|招股價
|升幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|55.2
|52.1元
|6.0%
|1550
|18：30
|耀才
|54.7
|5.0%
|1300
|19：30
|輝立
|55.0
|5.6%
|1450
|18：30
榮昌生物高低位追縱
|券商
|最高價
|升幅
|一手賺
|最低價
|跌幅
|一手賺／蝕
|富途
|62.8
|20.5%
|5350
|50
|-4.0%
|-1050
|耀才
|58.0
|11.3%
|2950
|50
|-4.0%
|-1050
|輝立
|63.4
|21.7%
|5650
|50
|-4.0%
|-1050
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記者：謝卓榮