【低市價一成】東涌樓減價停不了　再多一宗低市價成交

國泰（00293）早前大規模裁員，部分居於東涌的機組人員都減價賣樓，加上新盤主導大市，進一步觸發減價潮。中原陳旭明說，東堤灣畔錄得一宗低市價成交，單位位於2座最低層，實用面積536平方呎，兩房間隔，外望馬路，8月開價630萬元放盤，終累減27萬元，以603萬元易手，實用呎價11,250元，低市價約一成。

雖然屬低市價成交，惟原業主於2011年7月，以384萬元購入單位，持貨9年，現帳面賺219萬元，物業期內升值約57%。陳旭明續說，區內屢有業主減價，促使本月交投持續上月底旺勢，本月首5日已錄12宗成交，而東堤灣畔則佔5宗，是區內最多成交的屋苑，並超出上月全月成交紀錄，以本月成交計，平均實用呎價約12,400元。

除了東堤灣畔，東涌仍有其他私人屋苑，如映灣園、藍天海岸、海堤灣畔、東環及昇薈。其中東環及昇薈樓齡較新，惟相對遠離東涌站。值得留意的是，構思多年的港鐵東涌延綫終於拍板上馬，預期鐵路通車後，區內交通將會改善，惟新綫預計2029年完工。

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