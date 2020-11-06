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【大行報告】呢隻藍籌今年升逾7成　滙豐研究睇好佢再升15%

股樓投資 16:48 2020/11/06

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今年以來新經濟股表現亮麗，但這並不代表傳統藍籌股就一事無成，滙豐研究發表報告，預期創科實業（00669）第三季業績增長將很理想，決定把目標價由115元上調至130元，較現價有約15%上升空間。

報告指出，美國現時住宅銷售指數9月份升至歷史新高，每月銷量達654間，按年升67%，創科旗下的Milwaukee品牌將會受惠於美國樓市熾熱。同時創科另一品牌Ryobi亦會受惠於美國DIY住宅修茸需求，因而看好其第三季業績可造好。

【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價 詳情請按【見下頁

此外，滙豐亦看好創科充電工具平台的發展，加上更換電池的需求增加，令創科在此市場佔有率由2014年第4跳升至2018年第2，預期未來此上升趨勢會持續。該行給予創科「買入」評級，目標價由115元上調至130元。

創科股價今年表現突出，由去年底63.55元起步，至最新收報113元，年內升幅78%，除了跑贏大市，跟不少新經濟股相比不遑多讓。

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記者：李兆明

藍籌股 創科實業（00669） 經濟 大行報告

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