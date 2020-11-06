  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Nintendo】 任天堂上調本年度業績預期 凈利潤創新高達3000億日元

環球政經 17:52 2020/11/06

分享：

日本任天堂周四(5號)宣布，上調2020財政年度的業績預期，淨利潤料創新高達至3,000億日元(約223億港元)，為人熟識的家用遊戲Nintendo Switch及軟件銷售增長，截至今年9月，總銷售量累計2604萬套。

受疫情影響，任天堂在今年3月推出的遊戲軟件《集合啦!動物森友會》帶動Switch的銷售，由原本1,900萬台，上調至2,400萬台，預料至2017年3月開售以來，年度銷量首次將創新高；截止9月底，單計Switch的銷售量達至6,830萬台，較Family Computer多出639萬台。任天堂工廠曾一度因疫情而停產，令市面出現缺貨情況，但已經從夏天開始轉好；同時公司亦不再集中於中國生產，並逐步在越南和馬來西亞設置生產線。

【芯片之戰】台積電120億美元明年美國建廠 新廠將生產5nm芯片：【下一頁

【美股戰報】「藍浪」或生變數　美股期貨由升轉跌：【下一頁

從任天堂公布的本年度首半年的財政報告可見，銷售量較去年同期增長73.3%，共7,695億日元，淨利潤為2,131億日元，升至約3.4倍；同時軟件下載亦增加收入，推高公司的利潤。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

 

銷售 Switch 遊戲 日本 任天堂

上一篇文章

【跟奶奶學烹飪@iM網欄】桃膠≠膠原蛋白 桃膠蓮子百合糖水（內附食譜）

下一篇文章

【好書推介】老婆隱暪48億日元身家 《一億日元的分手費》 有錢就冇煩惱?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓