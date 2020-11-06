【Nintendo】 任天堂上調本年度業績預期 凈利潤創新高達3000億日元

日本任天堂周四(5號)宣布，上調2020財政年度的業績預期，淨利潤料創新高達至3,000億日元(約223億港元)，為人熟識的家用遊戲Nintendo Switch及軟件銷售增長，截至今年9月，總銷售量累計2604萬套。

受疫情影響，任天堂在今年3月推出的遊戲軟件《集合啦!動物森友會》帶動Switch的銷售，由原本1,900萬台，上調至2,400萬台，預料至2017年3月開售以來，年度銷量首次將創新高；截止9月底，單計Switch的銷售量達至6,830萬台，較Family Computer多出639萬台。任天堂工廠曾一度因疫情而停產，令市面出現缺貨情況，但已經從夏天開始轉好；同時公司亦不再集中於中國生產，並逐步在越南和馬來西亞設置生產線。

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從任天堂公布的本年度首半年的財政報告可見，銷售量較去年同期增長73.3%，共7,695億日元，淨利潤為2,131億日元，升至約3.4倍；同時軟件下載亦增加收入，推高公司的利潤。

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責任編輯：潘曉豐