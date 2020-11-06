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【美國大選】特朗普記招會插曲 涉失實言論 3大電視台中止直播

環球政經 15:51 2020/11/06

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美國大選結果未明，外界普遍認為拜登勝選較高，雖然未知最終結果如何，但今屆美國總統大選的過程發生的衆多小插曲，都應該令大家印象深刻。

【美國大選】特朗普形勢落後  擬2024年再參選？：【下一頁

美國總統特朗普於周四（5日）在白宮召開記招會，期間言論被指失實，因此三大電視台美國三大電視台，包括廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、全國廣播公司（NBC）當時中斷了特朗普記招會的直播。

【美國大選】參眾議院改選 首位跨性別人士當選參議員:【下一頁

NBC新聞主持人霍爾特（Lester Holt）說，「由於總統作出多項錯誤陳述，因此必須中斷直播，内容包括出現虛假選票，但相關指控並沒有證據支持。」另外NBC旗下頻道MSNBC也在直播開始後約40秒中斷直播。

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責任編輯：翁嘉陽

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