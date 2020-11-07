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【保你大】羅國森：癌症保 買得愈大愈好

名人薈萃 15:15 2020/11/07

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各位，如果你已年過40，應該會發覺，身邊總有些年紀相約的朋友或親戚患上癌症？而且，當中女性的佔比會較高？！其實，這個除了是筆者的觀察外，還有數據支持呢！

醫管局香港癌症資料統計中心早前公布了一些數字，2018年本港再多逾3.4萬港人確診患癌，數字再創新高，按年增加2.9%，即是平均每日有93人確診，而大腸癌仍為本港癌症之首，錄得5,634宗新症。

但今次的數字中，有個趨勢愈來愈明顯，那就是，男女患癌的比例已經非常接近。2018年男性患癌數字僅多女性52宗，較10年前的相差1,600宗大幅收窄。醫管局更預料，男女患癌比例或於明年出現歷史性逆轉。

今早筆者去到芳姐茶餐廳吃早餐時，芳姐埋頭在看報紙，似乎看得很投入。本來不打算騷擾她的，但她突然抬頭看到我，就走過來和我搭訕。

「森哥，你們做保險的，相信生意只會愈來愈好，因為買保險可能會像飲茶食飯一樣，是必須的！」芳姐一過來，就一口氣地說。

「芳姐，何出此言？但我也承妳貴言呢！」

「不是嗎？今日報紙又說，近年患癌的數字不斷攀升，我們女人的生意更好做呢！」

「啊，我明白了，你是指香港癌症資料統計中心的最新統計？」

「對呀，我們患癌的數字，很快就會超越男性了，而女人又比較憂慮，所以，她們會更願意買保險的！我就是最好的例子，我也買了很多危疾保險呢！」

「明白！但我想稍為糾正一下你的說法，買了很多危疾保險其實意義不太，買了很大的危疾保險才重要！」

「嗯，果然是專業人士，你的說法更準確。但我相信，我除買得多之外，也買得很大的。」

「同意，我也看過你的保險，只不過，大部分都不是跟我買呢！」

「如果我早一點認識你，我一定跟你買！」

「嗯，現在也不遲呢！」

「是嗎？又有新產品？」

「是的！其實，我們就是看見港人患癌的數字不斷上升，而事實上，在我們的危疾索償中，癌症的賠償個案佔超過五成，所以，我們早前出了一些專保癌症的危疾保險。」

「幾年前保險公司出的癌症醫保，跟你剛才說的有甚麼分別？」

「不同的，你也說前幾年出的是癌症醫保，我們今次出的是癌症的危疾保。即是只保癌症的危疾，是按保額一筆過賠償現金的！」

「我明白！」

「是這樣的，因為我們知道，癌症除了是最多人罹患的危疾之外，也是治療費用最昂貴的危疾，所以，除了早幾年已經推出的多重危疾保，然後集中三大『殺手』，即癌症、中風和心臟病，提供多重賠償外，我們又推出專保癌症多次賠償的產品，滿足市場需要。」

「既然已經有專門針對三大『殺手』的多重危疾保，為甚麼要再出只保癌症的保險呢？！」「新產品主要是純保險，即是提供一個性價比特高的選項，讓客戶可以加大癌症的保障。」

「可以詳細告訴我嗎？」

「當然！」（待續）

 

 

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撰文 : 羅國森

欄名 : 保你大

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