【King談樓市】King Sir：偽君子總統

筆者小兒留學英國已兩年多，每逢周末定必與我通電話，說說上學點滴，也會問問數理化等課堂上不明解的東西。上星期他如常致電給我，其間問及歷史科1,000年前發生的「十字軍東征」（Crusade）的前因後果，完全考起了理科出身的我，之後我便在互聯網上搜尋有關資料，發現原來這長達200年以宗教為名聯合西方多國的所謂「聖戰」，其背後的目的都係為咗自身利益去搶掠他國的土地和資源。

美國日前舉行總統大選，兩位候選人都是年過七旬的老翁，大家都知一位係對疫情完全卸責、謊言無數、用人唯親及被懷疑曾性侵犯多名女士的特朗普（Donald Trump），他更全方位抹黑，擺明車馬唔妥你中國，絕對是個「真小人」。而最可怕的是，在4年任期內他完全表露其毫無誠信道德廉恥的作風，但今天竟然還有超過四成美國選民支持，可想而知，美國人仍然非常認同美國優先和白人至上的霸權主義政策。

另一位外表面是位謙謙君子，但近日卻傳出與其兒子亨特（Hunter Biden）以權謀私的貪污醜聞「硬碟門」的拜登（Joe Biden），他極有可能是個「偽君子」。

其實歷屆美國總統以偽君子為多，如奧巴馬（Barack Obama）與西方多國盟友表面稱兄道弟，但其實盟友們背後一直被監聽。另外為解決金融海嘯危機，美國濫發鈔票，在他8年任期內印咗約3.5萬億美元，令很多國家資產價格上升，造成貧富懸殊愈來愈嚴重的深層次社會問題，香港亦深受其害，自己洗大咗就硬要全世界國家一齊同佢埋單。

另一位前總統喬治布殊（George Bush），以維持地區和平為藉口，老屈伊拉克收藏大量殺傷力武器，其實是想推翻試圖不用美金作為石油結算的伊拉克政權，以保持美金在世界的霸權地位以及向世人顯示其軍事實力，美國亦從中掠奪了大量石油和黃金，美軍撤出後，伊拉克陷入6年內戰，生靈塗炭。

每個國家必定以自身利益行先，美國認定中國為頭號敵人，因此無論那位候選人當選，都不給中國及香港有好日子過。而我個人希望特朗普能勝出，如果佢連任的話，就會畀多4年佢Screw up美國，繼續透支美國嘅誠信，繼續搞喎與傳統盟友嘅關係，從而畀中國有更多時間及空間發展，可以在國際舞台上擔當更重要的角色。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機