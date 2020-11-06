  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【King談樓市】King Sir：偽君子總統

名人薈萃 19:58 2020/11/06

分享：

筆者小兒留學英國已兩年多，每逢周末定必與我通電話，說說上學點滴，也會問問數理化等課堂上不明解的東西。上星期他如常致電給我，其間問及歷史科1,000年前發生的「十字軍東征」（Crusade）的前因後果，完全考起了理科出身的我，之後我便在互聯網上搜尋有關資料，發現原來這長達200年以宗教為名聯合西方多國的所謂「聖戰」，其背後的目的都係為咗自身利益去搶掠他國的土地和資源。

美國日前舉行總統大選，兩位候選人都是年過七旬的老翁，大家都知一位係對疫情完全卸責、謊言無數、用人唯親及被懷疑曾性侵犯多名女士的特朗普（Donald Trump），他更全方位抹黑，擺明車馬唔妥你中國，絕對是個「真小人」。而最可怕的是，在4年任期內他完全表露其毫無誠信道德廉恥的作風，但今天竟然還有超過四成美國選民支持，可想而知，美國人仍然非常認同美國優先和白人至上的霸權主義政策。

另一位外表面是位謙謙君子，但近日卻傳出與其兒子亨特（Hunter Biden）以權謀私的貪污醜聞「硬碟門」的拜登（Joe Biden），他極有可能是個「偽君子」。

其實歷屆美國總統以偽君子為多，如奧巴馬（Barack Obama）與西方多國盟友表面稱兄道弟，但其實盟友們背後一直被監聽。另外為解決金融海嘯危機，美國濫發鈔票，在他8年任期內印咗約3.5萬億美元，令很多國家資產價格上升，造成貧富懸殊愈來愈嚴重的深層次社會問題，香港亦深受其害，自己洗大咗就硬要全世界國家一齊同佢埋單。

另一位前總統喬治布殊（George Bush），以維持地區和平為藉口，老屈伊拉克收藏大量殺傷力武器，其實是想推翻試圖不用美金作為石油結算的伊拉克政權，以保持美金在世界的霸權地位以及向世人顯示其軍事實力，美國亦從中掠奪了大量石油和黃金，美軍撤出後，伊拉克陷入6年內戰，生靈塗炭。

每個國家必定以自身利益行先，美國認定中國為頭號敵人，因此無論那位候選人當選，都不給中國及香港有好日子過。而我個人希望特朗普能勝出，如果佢連任的話，就會畀多4年佢Screw up美國，繼續透支美國嘅誠信，繼續搞喎與傳統盟友嘅關係，從而畀中國有更多時間及空間發展，可以在國際舞台上擔當更重要的角色。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : King Sir

欄名 : King談樓市

最新專欄文章 更多

【King談樓市】King Sir：「柏傲莊」抽得過？
2020/10/23
【King談樓市】King Sir：「柏傲莊」抽得過？
【King談樓市】King Sir：買樓一定會賺
2020/10/10
【King談樓市】King Sir：買樓一定會賺
【King談樓市】King Sir：查證凶宅3個方法
2020/09/11
【King談樓市】King Sir：查證凶宅3個方法
【King談樓市】King Sir：香港結局會如何？
2020/08/29
【King談樓市】King Sir：香港結局會如何？
【King談樓市】King Sir：強迫性投資
2020/08/14
【King談樓市】King Sir：強迫性投資
奧巴馬 拜登 特朗普 疫情

上一篇文章

【美國大選】特朗普次子轉載燒選票影片 維珍尼亞政府澄清屬偽造

下一篇文章

【人行政策 】人行指放水不能太多　資金不能玩錢生錢遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住