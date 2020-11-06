【2020稅貸戰】恒生稅貸息2.01厘 險勝滙豐2.02厘

▲ 今年暫有13間大小業界推出稅貸，最新應戰是恒生銀行，最低息為2.01厘，跟星展看齊。

再有兩間銀行加入稅務貸款大戰，包括恒生 （00011） 及上商；兩行稅貸息皆逾兩厘。恒生最低息為2.01厘，較上年的2.28厘減0.27厘，如以幅度來看，降幅為12%。單以大行比併，較滙豐的2.02厘低，但不敵中銀香港 （02388） 的1.59厘。恒生指出，2.01厘的最低息率，再加豁免全期手續費，只適用於優越理財客戶及個別情況。如以借款額100萬元及還款期一年計，實際年利率2.46厘。

上商2.38厘 較去年低0.42厘

至於上商最低息為2.38厘，亦比上年的2.8厘低0.42厘，或降幅一成半。

目前已出招的13間大小銀行中，富邦以1.28厘為全城最低，大新 （02356） 的1.38厘緊接其後，而虛擬銀行眾安（ZA Bank）的1.45厘為第3低，中銀的1.59厘則排第4。本周共有6間傳統銀行及虛銀相繼推出稅貸，搶攻「綠色炸彈」的商機；除了中銀香港、眾安、星展及南商外，今天（11月6日）輪到恒生及上商爭相推稅貸計劃。

稅貸為兵家必爭的市場，今年面對破天荒疫市，引致全球鬥打零息牌，稅貸息亦有殺價戰，當中9間大小行鬥劈息。

中銀1.59厘 發鈔行中最平

單以發鈔行比拼，中銀的1.59厘，較滙豐的2.02厘低。

另一邊廂，綜觀至今已推稅貸的13間大小行中，僅兩行逆市獨加。可是，即使工銀亞洲加價後，這中資大行的新息率仍低於兩厘，僅報1.97厘，盡管高於另一中資發鈔行中銀，但不及龍頭發鈔行滙豐逾兩厘。同樣，星展新出的息率為2.01厘，較上年的1.78加0.23厘，惟借款150萬元及一年期才享此平息。

另有兩間中資行企硬拒減價，分別為招商永隆保持上年的2.91厘，南洋商業銀行也維持2.92厘；後者乃迄今全城最高息。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源