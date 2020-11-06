  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020稅貸戰】恒生稅貸息2.01厘 險勝滙豐2.02厘

Hot Talk 15:49 2020/11/06

分享：

今年暫有13間大小業界推出稅貸，最新應戰是恒生銀行，最低息為2.01厘，跟星展看齊。

再有兩間銀行加入稅務貸款大戰，包括恒生 （00011） 及上商；兩行稅貸息皆逾兩厘。恒生最低息為2.01厘，較上年的2.28厘減0.27厘，如以幅度來看，降幅為12%。單以大行比併，較滙豐的2.02厘低，但不敵中銀香港 （02388） 的1.59厘。恒生指出，2.01厘的最低息率，再加豁免全期手續費，只適用於優越理財客戶及個別情況。如以借款額100萬元及還款期一年計，實際年利率2.46厘。

上商2.38厘  較去年低0.42厘

至於上商最低息為2.38厘，亦比上年的2.8厘低0.42厘，或降幅一成半。

目前已出招的13間大小銀行中，富邦以1.28厘為全城最低，大新 （02356） 的1.38厘緊接其後，而虛擬銀行眾安（ZA Bank）的1.45厘為第3低，中銀的1.59厘則排第4。本周共有6間傳統銀行及虛銀相繼推出稅貸，搶攻「綠色炸彈」的商機；除了中銀香港、眾安、星展及南商外，今天（11月6日）輪到恒生及上商爭相推稅貸計劃。

稅貸為兵家必爭的市場，今年面對破天荒疫市，引致全球鬥打零息牌，稅貸息亦有殺價戰，當中9間大小行鬥劈息。

中銀1.59厘  發鈔行中最平

單以發鈔行比拼，中銀的1.59厘，較滙豐的2.02厘低。

另一邊廂，綜觀至今已推稅貸的13間大小行中，僅兩行逆市獨加。可是，即使工銀亞洲加價後，這中資大行的新息率仍低於兩厘，僅報1.97厘，盡管高於另一中資發鈔行中銀，但不及龍頭發鈔行滙豐逾兩厘。同樣，星展新出的息率為2.01厘，較上年的1.78加0.23厘，惟借款150萬元及一年期才享此平息。

另有兩間中資行企硬拒減價，分別為招商永隆保持上年的2.91厘，南洋商業銀行也維持2.92厘；後者乃迄今全城最高息。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 2020稅貸戰

最新專欄文章 更多

【2020稅貸戰】中銀稅貸息1.59厘 發鈔行中最低息
2020/11/02
【2020稅貸戰】中銀稅貸息1.59厘 發鈔行中最低息
【2020稅貸戰】富邦稅貸1.28厘最低息 7港銀稅貸戰各自出招
2020/10/26
【2020稅貸戰】富邦稅貸1.28厘最低息 7港銀稅貸戰各自出招
【2020稅貸戰】富邦1.28厘稅貸息膺殺價王 6行稅貸優惠大鬥法
2020/10/22
【2020稅貸戰】富邦1.28厘稅貸息膺殺價王 6行稅貸優惠大鬥法
【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申請　年利率最低2.02厘
2020/10/21
【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申請　年利率最低2.02厘
【2020稅貸戰】大新稅貸息1.38厘全城最低 建行亞洲勁減息迎戰
2020/10/05
【2020稅貸戰】大新稅貸息1.38厘全城最低 建行亞洲勁減息迎戰
虛擬銀行 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 稅務貸款 稅務

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段跌約70點　阿里巴巴績後跌逾3%、騰訊、比亞迪破頂倒跌（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】榮昌生物追揸沽攻略　券商：難有大升幅「見好就收」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）