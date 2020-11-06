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渣打推混合工作模式 香港為首批試點之一

環球政經 20:39 2020/11/06

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渣打銀行（02888）計劃明年開始推行結合虛擬及實體辦公室的混合工作模式，員工可因應需求彈性控制工地點及時間，工作地點可以是辦公室或員工的家。而渣打亦會與第三方夥伴合作，提供額外方便員工的辦公空間。香港將成為第一階段的首批試點之一，於明年初率先試行有關安排。

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該行指，明年初起，會在9個市場（英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬來西亞、中國及印度的環球商業服務中心）推行混合工作模式，第一階段的參與員工人數約54%。而其他市場將會在明年第四季至2022年加入計劃，該行目標在2023年前將計劃覆蓋率增至9成。該行在上月已向第一階段的9個市場的員工收集意見，並檢視銀行內的職位，發現有逾八成工種適合有更靈活安排。

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渣打集團人力資源部總監Tanuj Kapilashrami指，過去一段時間內一直思考，渣打應如何迎接未來的工作模式。而最近發生的事情使該行加快腳步。各個市場疫情的不同發展，亦對工作模式的影響程度亦各有不同。該行會審視不同職位的工作模式，以配合不同職員所需。該行料大部分員工會採用混合模式，而部分員工則會長期在家或在辦公室內工作，另一些員工則因工作性質而未能在家工作。

 

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撰文 : 趙家盈

渣打集團（02888） 經濟

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