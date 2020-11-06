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【美國大選】特朗普再轟選舉舞弊 多間電視台終止直播

環球政經 14:56 2020/11/06

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尋求連任的美國總統特朗普周四見記者時，再度指控大選有舞弊情況，多間傳媒機構隨即終止直播，並指特朗普的言論失實。

【美國大選】霍士測拜登取亞利桑那州 特朗普憤怒致電梅鐸要求撤回下一頁

特朗普於講話中，形容若計算所有合法選票，他能輕鬆勝出，但若計算非法選票，對手就能從他們手上偷走選舉。

【美國大選】於多個州份入稟法院 特朗普要求暫停點票下一頁

由於特朗普發表講話，正值美國東岸播放傍晚新聞的時段，多間傳媒機構包括美國廣播公司（ABC）、全國廣播公司（NBC）及哥倫比亞廣播公司（CBS）等均有直播講話。當特朗普批評選舉舞弊時，以上三間電視台均終止直播，並指特朗普並無充分理據證明選舉出現不公情況，形容他的指控不實。

美國有線新聞網絡（CNN）並未有中斷直播，但亦有在直播畫面加上標題，指特朗普在未有拿出證據下自稱被舞弊。

立場親共和黨的霍士新聞（Fox News）亦未有停止直播，並指特朗普雖然未有拿出證據，但不能肯定選舉是在公平的情況下進行，不過亦強調特朗普及其律師團隊擬拿出證據證實指控。

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撰文 : 林展鋒

選舉 電視台 特朗普 美國共和黨
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