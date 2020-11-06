【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價

大和發表研究報告，首次覆蓋萬國數據(09698)，並給予其「買入」投資評級，指公司是中國最大的高性能數據中心營運商，自2011至2016年度獲得阿里雲及騰訊雲等戰略客戶後，一直持續增強其對大型企業的專業服務能力，並與中國主要的公共雲供應商及互聯網企業保持緊密的關係。



該行相信，其在捆綁下游基礎設施即服務(IaaS)供應商方面的優勢，將帶動其2020至2025年度的訂單及收入可見性高於同業。

該行基於公司2021年預測企業價值對EBITDA比率約33倍為估值基礎，給予其12個月目標價102元，預期公司2020至2022年間的EBITDA年均複合增長率為41%，高於行業在同期的30%平均水平。

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