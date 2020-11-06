【大行點睇】阿里回調撈唔撈？　高盛大和續唱好睇350元

阿里巴巴(09988)績後回調近4%，不過其繼續獲多間大行唱好，高盛及大和同睇350元水平，美銀就稍降目標價至342元，滙豐則睇阿里美股373美元。

大和發表報告指，估計阿里巴巴股價短期波動，但認為回調是吸納的好時機，升目標價0.6%至350元。

報告指出，阿里巴巴2021財季收入及純利與市場預期相近，當中非核心商業務收入級純利好過預期，但受到行業淡季影響，核心業務表現較弱。

大和相信，螞蟻上市延期，將令阿里股價短期波動，但核心商業業務過往在12月表現強勁，估值上在大型中國科技股中屬吸引，因此回調反而是買入好機會。

由於阿里收購高鑫零售(06808)股權，大和上調阿里2021至2023財年收入預測6至10%，料核心每股盈利可達8.557、9.99及11.5元人民幣，續予「買入」評級，目標價由348元升至350元。

高盛發表報告指，阿里巴巴次季收入表現符預期，按非通用會計準則經攤薄每股盈利增長強勁。按非通用會計準則營運溢利分別較該行及市場預期高出2%及1%。管理層預期過投資新業務模式、提升用戶體驗，及增加低端城市滲透，可進一步釋放中國零售電商平台增長潛力。

該行持續看好阿里的多引擎增長模式，包括新零售、雲計算、本地服務及國際零售業務等，港股及美股目標價分別上調0.5%至352元及362美元，維持「買入」評級並為確信買入名單。

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