  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】阿里回調撈唔撈？　高盛大和續唱好睇350元

股樓投資 15:31 2020/11/06

分享：

阿里巴巴(09988)績後回調近4%，不過其繼續獲多間大行唱好，高盛及大和同睇350元水平，美銀就稍降目標價至342元，滙豐則睇阿里美股373美元。

大和發表報告指，估計阿里巴巴股價短期波動，但認為回調是吸納的好時機，升目標價0.6%至350元。

報告指出，阿里巴巴2021財季收入及純利與市場預期相近，當中非核心商業務收入級純利好過預期，但受到行業淡季影響，核心業務表現較弱。

大和相信，螞蟻上市延期，將令阿里股價短期波動，但核心商業業務過往在12月表現強勁，估值上在大型中國科技股中屬吸引，因此回調反而是買入好機會。

由於阿里收購高鑫零售(06808)股權，大和上調阿里2021至2023財年收入預測6至10%，料核心每股盈利可達8.557、9.99及11.5元人民幣，續予「買入」評級，目標價由348元升至350元。

高盛發表報告指，阿里巴巴次季收入表現符預期，按非通用會計準則經攤薄每股盈利增長強勁。按非通用會計準則營運溢利分別較該行及市場預期高出2%及1%。管理層預期過投資新業務模式、提升用戶體驗，及增加低端城市滲透，可進一步釋放中國零售電商平台增長潛力。

該行持續看好阿里的多引擎增長模式，包括新零售、雲計算、本地服務及國際零售業務等，港股及美股目標價分別上調0.5%至352元及362美元，維持「買入」評級並為確信買入名單。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【新冠肺炎】封城前「走佬」？　英格蘭預訂私人飛機數量急增　

下一篇文章

【港股追蹤】疫情刺激即食麵需求增　日清首3季純利2.6億 多賺25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家