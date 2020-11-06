  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】榮昌生物製藥9995下周一掛牌 上限52.1元定價 一手中籤率90%

股樓投資 15:36 2020/11/06

分享：

內地生物製藥公司榮昌生物製藥（新上市編號：09995）將於下周一掛牌，今日公布認購結果，將以招股上限52.1元定價；公開發售部份錄得超額認購52.43倍，每手500股，一手中籤率為90%；聯席保薦人為摩根士丹利亞洲、華泰金控香港、J.P. Morgan Securities(Far East)。

快手已遞交上市申請　傳最快年底招股，想知詳情請按：【下一頁】

融創服務1516下周一招股 入場費約12,778元，想知詳情請按：【下一頁】

榮昌生物是次集資所得，約50%主要用於候選藥物的臨床開發及商業化；約25%將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能；約15%將用於償還榮昌製藥借款；約10%將用作一般企業及營運資金用途。

螞蟻集團上市原定人人有份？ 仍有散戶今日收到獲分配短訊，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

上一篇文章

【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價

下一篇文章

【新冠肺炎】封城前「走佬」？　英格蘭預訂私人飛機數量急增　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園