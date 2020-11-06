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【iPhone 12】iPhone12 Pro Max今日預售　京東預約量突破100萬（附各型號定價）

Hot Talk 15:06 2020/11/06

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【iPhone 12】iPhone12 Pro Max今日預售　京東預約量突破100萬（附各型號定價）

蘋果（美︰AAPL）iPhone12系列受消費者熱捧，蘋果iPhone12 Pro Max及iPhone12 mini將於今晚9時開始預售，iPhone12 Pro Max及iPhone12 mini已正式登陸京東商城蘋果官方店鋪，目前處於可預約狀態，其中iPhone12 Pro Max的預約量突破100萬大關。

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截至下午2時47分，iPhone12 Pro Max預約量突破100萬大關，為108.8萬人。至於iPhone12 mini的預約量，亦達60萬人。

根據京東商城蘋果官方店鋪，iPhone12 Pro Max價格為9299元人民幣起跳，至於iPhone12 mini則以5499元人民幣起跳。至於香港iPhone12 Pro Max價格由9399港元起跳；iPhone12 mini價格則由5999港元起跳。

【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro　網民質疑與螞蟻有關

【iPhone 12】傳iPhone 12電源管理晶片短缺　恐影響年底供應量

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone iPhone 12 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）

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