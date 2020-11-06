▲ 【iPhone 12】iPhone12 Pro Max今日預售 京東預約量突破100萬（附各型號定價）

蘋果（美︰AAPL）iPhone12系列受消費者熱捧，蘋果iPhone12 Pro Max及iPhone12 mini將於今晚9時開始預售，iPhone12 Pro Max及iPhone12 mini已正式登陸京東商城蘋果官方店鋪，目前處於可預約狀態，其中iPhone12 Pro Max的預約量突破100萬大關。

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截至下午2時47分，iPhone12 Pro Max預約量突破100萬大關，為108.8萬人。至於iPhone12 mini的預約量，亦達60萬人。

根據京東商城蘋果官方店鋪，iPhone12 Pro Max價格為9299元人民幣起跳，至於iPhone12 mini則以5499元人民幣起跳。至於香港iPhone12 Pro Max價格由9399港元起跳；iPhone12 mini價格則由5999港元起跳。

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責任編輯︰梁浩碩