【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max、Mini今晚9時預售　京東內地預約量破100萬（附各型號定價）

▲ iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Mini晚上9時開售，京東蘋果平台開賣前6小時已錄百萬預約

蘋果（美︰AAPL）iPhone12系列受消費者熱捧，繼iPhone12/ 12Pro已在上月開售。最高階iPhone12 Pro Max、和今年新推出的iPhone12 mini將於今晚9時，在香港、中國內地開始預售，最快11月13日取貨。據內地蘋果銷售合作方之一的京東商城蘋果官方店鋪iPhone12 Pro Max及iPhone12 mini已正式登陸，在今日下午已處於可預約狀態，其中iPhone12 Pro Max的預約量突破100萬大關。

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iPhone 12發布會揭曉平賣理想落空 4款新機型售價與傳聞相差多少？詳情可見【下一頁】

截至下午2時47分，京東 iPhone12 Pro Max預約量突破100萬大關，為108.8萬人。至於iPhone12 mini的預約量，亦達60萬人。

截至下午6時09分，京東 iPhone12 Pro Max預約人數達112萬人，iPhone12 mini則有60.7萬人預約。

根據京東商城蘋果官方店鋪，iPhone12 Pro Max價格為9299元人民幣起跳，至於iPhone12 mini則以5499元人民幣起跳。至於香港iPhone12 Pro Max價格由9399港元起跳；iPhone12 mini價格則由5999港元起跳。

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責任編輯︰梁浩碩