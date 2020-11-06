【新冠肺炎】封城前「走佬」？　英格蘭預訂私人飛機數量急增　

自英格蘭地區宣布封城後，為了在周四（5日）前逃離「疫區」，當地富豪預訂私人飛機數量激增。新冠肺炎疫情持續，英國全國已有超過100萬宗確診個案，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，英格蘭地區由11月5日起封城（Lockdown），並持續4周，直至於12月2日。

據《衛報》報道，最大的飛機租賃公司之一的Air Partner表示，在周四前，其國外私人飛機的預訂量「急劇上升」。「許多人查詢有關飛往歐洲的詳情，當中前往西班牙加那利群島（Canary Islands），是最熱門地區。」Air Partner續指，由於許多商業航班都因疫情停飛，因此期望大眾對乘搭私人飛機的需求可以持續上升。

事實上，新冠肺炎疫情導致商務航班被削，令大量國際航班被銳減。然而，私人航班的預訂數量受較小影響，這是因為富豪在疫情期間，也會繼續旅遊。此外，有不少富豪也認為，可以避免商業飛機和機場航站樓的等較擁擠的地方，所以乘搭私人飛機相對安全。

英格蘭地區封城後，當地所有酒吧、餐廳、健身室及非必需用品商店將會關閉，但學校，包括大中小學仍然會開放。當地又禁止所有離境客機起飛，入境客機則只能運載回國的英國國民。早前英國中央政府與大曼徹斯特市政府對援助金額的談判破裂，約翰遜強行宣布大曼徹斯特市封城，今次是英格蘭地區第二次全面封閉。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機