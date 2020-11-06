【阿里巴巴股價】繼網貸新規約束螞蟻　阿里巴巴「淘寶直播」面臨新規管

▲ 阿里巴巴早前指，雙11預售中淘寶直播引導的成交首10分鐘已勝去年全日。

繼螞蟻集團因應網貸新規等監管因素暫緩上市，阿里巴巴 （09988） 近年快速發展的「淘寶直播」等直播帶貨，最新也面臨收緊監管。內地市場監管總局發布諮詢文件，建議加強網絡直播營銷活動監管，要求商品經營者通過網絡直播銷售商品或提供服務，應遵守相關法律法規，建立並執行商品進貨檢查驗收制度。

「直播帶貨」成為內地近年電商的新興發展，除了網絡紅人外，甚至消費電子產品企業總裁如小米雷軍也以直播形式行銷產品。阿里巴巴於今年「雙11」網購活動於10月預售，當時阿里巴巴指，預售開啟10分鐘後，淘寶直播引導的成交超過去年全天，增長達4倍，尤其在美妝領域，12個單品在淘寶直播1小時成交過億。

天貓雙11今日啟動預售 逾300品牌首小時成績超去年全天，詳情可見【下一頁】

網易電商狠批「雙11僅銷售數字狂歡」 退出雙11反被指另類營銷？詳情可見【雙11】

據市場監管總局最新文件內容，當局要求：

不得通過網絡直播銷售法律、法規規定禁止生產、銷售的商品或服務；

不得通過網絡直播發布法律、法規規定禁止在大眾傳播媒介發布的商業廣告；

不得通過網絡直播銷售禁止進行網絡交易的商品或服務。

商品經營者通過網絡直播銷售商品或者服務的，應當在其網店首頁顯著位置，持續公示營業執照信息、與其經營業務有關的行政許可信息，並向消費者提供經營地址、聯繫方式、售後服務等。

阿里巴巴昨日股價反彈，但發布業績後今日股價轉跌，至下午2時50分，阿里巴巴股價跌4%，暫報282.8元，成交達113億元。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3% 上季經調整盈利升44%勝預期

【螞蟻上市觸礁】阿里巴巴主席張勇：作為螞蟻主要股東 正評估監管變化對業務影響

人行：首10個月完成讓利1.25萬億 資金不要去玩「錢生錢」、金融科技統一監管