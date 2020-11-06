新經濟板塊「疫」市跑出 善用ETF把握科技狂潮

重要提示︰

投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩恒生科技ETF（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

• iShares安碩恆生科技ETF旨在追蹤一隻與科技主題相關的香港股票組成的指數。

• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與恒生科技指數（淨總回報表現）(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。

• ETF可能需要承受一般市場風險，價值可予下跌，概無保證會償還本金。

• ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。

• 基礎指數乃是新指數， ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。

• ETF的投資集中於在香港上市以科技為主題的大中華公司。ETF之價值可能較具有更多元化投資組合或全球性/區域性投資的基金更具波動性。

• ETF之基礎貨幣為港元，但除港元外，亦有基金單位以美元進行買賣。投資者於二手市場投資可能需承擔與基礎貨幣及美元之間的外匯波動所產生的額外費用或損失。

• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。

• 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者，則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。

• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動，因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

• 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於向投資者退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每基金單位之資產淨值即時減少。

• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。



疫情陰霾未散，對環球經濟帶來嚴重衝擊，各行各業為保持競爭力，紛紛加速數碼轉型，例如引進電子支付方案以適應新世代的網購習慣；更新電子設、雲端系統方便員工遙距工作；接入數碼管理平台增強與消費者的互動等。因此，科技相關行業將會受益於大規模的數碼轉型，發展前景更為亮麗。

事實上，新經濟板塊近年也成為市場焦點，近年內地多間科技巨擎先後來港上市，使投資市場掀起多次科技股狂潮。為配合市場對科技股的高度關注，恒生指數有限公司在今年7月推出了恒生科技指數，追蹤30間在香港上市的龍頭科技企業，以反映科技股的表現。恒生科技指數以2014年底作基數，假定當時為3000點，而統計由2015年1月至2020年7月，恆生科技指數的表現大幅跑贏恒生指數約130%1，表現亮麗。

內地多間科技企業籌備來港上市

展望未來市場發展趨勢，受到疫情影響，電子商務、雲端計算、數碼科技等在各行各業的應用相信會變得更為廣泛，發展也愈來愈迅速，消費者與營商者更為樂於使用科技來消費及經營，預料科技相關產業將成為中國的經濟增長新動力，加上市場傳出內地多間科技企業正密鑼緊鼓籌備來港上市，相信這股科技狂潮仍會延續一段時間，同時帶動恒生科技指數持續向好。

香港股市愈來愈多科技股，而且每隻都有其吸引力，投資者實在難以有時間分析每一隻的增長潛力，也怕未夠眼光捕捉到表現最亮麗的科技股新貴。其實市場上已有多種科技股相關的投資產品供投資者選擇，而交易所買賣基金（ETF）就是其中最普遍的產品之一。

ETF是一種旨於跟蹤市場、指數或資產的投資工具，而恒生科技指數ETF就是旨於追蹤恒生科技指數走勢的投資產品，當投資者選購此類ETF，即等如投資於恒生科技指數內的成分股，當中包括多種科技主題相關產業，而並非投資於單一間科技企業或單一科技行業，有助分散及降低風險。

ETF設有明確的投資目標及投資策略，每日披露持倉，具有高透明度的特點，並可隨時於交易時間内在市場買賣，流通性高。此外，與投資於相同市場或資產的基金相比，ETF的管理費用一般也較低2，具有更佳成本效益。

iShares安碩經驗豐富 實力雄厚

市場眾多ETF產品之中，iShares安碩恒生科技ETF（03067）能夠滿足投資者不斷變化的需求，致力在市場尋找投資契機。iShares安碩恒生科技ETF（03067）就是直接投資在香港上市的30間專注於科技及創新的大中華地區大型公司股票，覆蓋行業包括互聯網、金融科技、雲端服務、電子商務及數碼活動等焦點科技主題，年度管理費僅為0.25%。

iShares安碩累積超過20年的專業經驗，截至2020年9月30日止，全球範圍内擁有超過900項ETF產品，為客戶管理的資產總值達2.32萬億美元，雄厚實力足以增加投資者的信心。貝萊德作為可信賴的投資機構3，為iShares安碩的基金產品提供專家組合和風險管理服務。



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1資料來源：恒生指數；數據截至2020年7月31日。業績經使用回測數據確定，過往表現並非未來業績的指標。指數表現僅供說明。投資者無法投資於指數。

2資料來源：恒生指數；貝萊德，截至2020年3月31日。

3截至2020年9月30日止，貝萊德為客戶管理的資產總值約為7.81萬億美元

免責聲明

除特別註明外，所有資料截至2020年十月底。資料來源：貝萊德及恒生指數有限公司。上述iShares安碩基金表現僅作參考之用。投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及較高風險，例如較高的市場波幅及較低的成交量，並可能承受比投資成熟的市場更易受損失的風險。投資前，投資者應該參閱章程和產品資料概要以獲得更多細節， 包括風險因素。基金表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，並包括所有交易費用及假設股息再作滾存投資。投資表現按基礎貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元╱港 元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格/表現並不代表本 基金的回報。投資回報與投資本金價值將會波動，因此當投資者出售或贖回股份時，其價值可能較原本成本高或低。指數表現僅供參考，不代表iShares安碩基金或iShares安碩 信託的實際表現。指數的回報表現並不反映任何管理費用、交易成本或費用。指數未經管理且不可直接投資。以往表現並不保證未來業績。

指數聲明 恒生科技指數(“該指數”)由恒生資訊服務有限公司全權擁有，並已授權恒生指數有限公司發佈及編制。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意貝萊德資產管理北亞有限公司可就iShares安碩恒生科技ETF (“該產品”)使用及參考該指數，但是，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性，而向任何人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因貝萊德資產管理北亞有限公司就該產品使用及/或參考該指數，或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。 任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司，亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。爲免疑慮，本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，也不應視作已構成這種關係。

由貝萊德資產管理北亞有限公司編製。此文件及網頁並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。貝萊德乃 BlackRock, Inc.的註冊商標。 ©2020年BlackRock, Inc. 版權所有。 iShares安碩®及 BlackRock®乃 BlackRock, Inc.,或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他商標乃為所屬者擁有。

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