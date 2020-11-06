【電子支付】印度Whatsapp正式推出電子支付　繼巴西失敗後再接再厲

▲ Whatsapp 在2018年時，早已在印度推出Beta 試用版，容許部分用戶先試行使用電子支付服務。

Facebook （美﹕FB） 旗下即時通訊軟件Whatsapp 官方今早（6日）發布消息，從今日起，現時印度地區Whatsapp可以使用電子支付服務，透過發送短信，用戶可即時進行滙款，IOS和Android 用家均可使用。



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Whatsapp公告指，印度用戶可以在最新版本的Whatsapp設定自己的銀行帳戶和提款卡，隨後在支付每一筆交易時，輸入個人識別碼，便可簡單完成交易，過程中無需額外收費。

Facebook 創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）今早發表影片，稱新功能可以創造更多多商業機會給小型商戶，相信Whatsapp平台能夠提供安全、高私隱度的線上支付服務供用戶安心使用。

Whatsapp 在2018年時，早已在印度推出Beta試用版，容許部分用戶先試行使用電子支付服務。由於Whatsapp使用統一支付介面 （Unifed Payment Interface，以下簡稱UPI），在正式推出支付功能前，需先尋求印度由印度21間銀行共同成立的印度國家支付公司 （National Payments Corporation of India， NPCI） 許可。NPCI 在本周四（5日） 批准Whatsapp 申請，因此Whatsapp 在推出Beta版兩年後，才正式推出電子支付功能。

印度網民對Whatsapp 是次推出新功能表示歡迎，表示已經能夠使用該功能。不過，部分印度Twitter 網民表示，更新軟件後，自己的Whatsapp 界面仍未有支付功能。亦有人表示，在連結銀行賬戶時出現技術故障等問題。

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未來香港會不會推出？

外界皆關注Whatsapp 電子支付功能會否在其他地區推出，今年6月，朱克伯格在Whatsapp巴西市場首次正式推出電子支付功能時，曾提到未來將會有更多地區可以使用線上支付服務，巴西只是第一個推出該功能的國家。不過僅一星期內，Whatsapp便被巴西央行要求終止該服務，該行指，Whatsapp在未經監管機構批准下啟動服務，「會對支付體系造成無法彌補的損害」。現時Whatsapp官方未有公佈進一步安排，Whatsapp會否在印度以外的地區推出線上支付仍為未知之數。

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編輯﹕賴奕羚