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【港股追蹤】疫情刺激即食麵需求增　日清首3季純利2.6億 多賺25%

股樓投資 15:27 2020/11/06

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日清食品（01475）公布，截至今年9月底止首三季業績，純利2.64億元，按年升25%；營業額26.86億元，按年升14.4%。

日清股價最新報7.6元，跌1%，成交額4,400萬元。

【港股追蹤】大摩吹奏都有失手時 呢隻內需股今日急跌 詳情請按【見下頁

香港業務收入增長11.6%至10.7億元，主要歸因於顧客更傾向於待在家中，導致對大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求激增。中國業務方面，收入上升16.3% 至16.1億元， 這是由於杯麵及香港製造的袋裝即食麵之銷量增長所致。

日清期內毛利率上升0.6個百分點至33.4%， 主要歸因於水電煤等費用減少、主要原材料價格同比保持穩定及香港產品組合的變化，但被成品採購量增加所抵銷。

【港股追蹤】第三季經營收益跌逾九成 永利盈轉虧2.8億美元 詳情請按【見下頁

單計第三季，日清營業額9.5億元，較第二季度增長11.8%；純利8,600萬元，按季增長8.8%。

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記者：李兆明

 

 

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