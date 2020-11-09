【屋邨網紅@iM網欄】直播帶貨 新的娛樂節目！

直播帶貨已經做了3年，也是時候應該作出一點變化了。除了視覺效果、直播內容，以及產品的新鮮感要有所改變，其實直播模式也應該改變。

坊間有很多直播帶貨的平台，大家都會不停地介紹產品，詳細地講出產品的優點，以至跟市場價格的差別。然而，現在有這麼多直播平台，到底消費者會如何選擇，喜歡觀看那一個呢？

我認為除了以上各重要因素之外，也需要在直播內容上給予更多的資訊性，而且要給粉絲們多一點歡樂，因為大家每天工作這麼累，沒有時間到實體店閑逛，從而會選擇在直播平台購買需要的產品。這段時間我也不停在為我的平台做改變，其中，最近加入了很多歡樂的元素，比如在萬聖節當晚，我化了一個雌雄妝容，雖然會令人覺得醜化了自己，但是見到粉絲們看得高興，他的得到歡樂，就足以證明我的自我醜化是值得的。

因為直播帶貨往往會給人一種硬銷的感覺，如果在節目內加入搞笑元素，其實也是一件好事。原本支持我的粉絲，可以當一個娛樂節目觀看，若果有產品適合，他們也會選擇購買，若果沒有產品適合，也可以歡樂地過渡過一個晚上。

對於新的粉絲來說，也會看出我和其他平台的不同，從而增加關注度和黏合度，當有一日遇到適合他們的商品的話，也會在這裏選擇購買。

所以我會繼續作出很多不同的新嘗試，保持大家的新鮮感，令觀眾感覺到我和其他平台的差異化。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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