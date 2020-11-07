【餓「新」嘗啖＠iM網】快閃 快追 888

一組數字，總有它被聯想的意義。例如666，可能會想到魔鬼；777，可能會想到幸運；那888呢，財富？發達？錯啦，說的是最近開在中環的一家Pop-Up restaurant FatFatFat，中文直譯888。取名888，當然和中國人喜歡8這吉祥數字有關，但更大的關聯是「八仙過海」，餐廳以八仙飲酒聚腳的仙山「逢萊山」為概念，加入一些與別不同的感官用餐體驗，當下盡歡，不醉無歸。



快閃，時下流行。計Pop-Up store此起彼落，又有Pop-Up restaurant相繼誕生，只是常懷疑一家餐廳玩快閃，能和正常的餐廳比嗎？爐具桌椅杯碟碗筷可不是魔術道具，說閃就閃。答案今日揭曉。



來到888這家快閃中菜廳，由入門口的一刻已有驚喜。餐廳位於交易廣場紫玉軒的一角，是餐廳內的餐廳，位置相當隱秘，需要侍應帶領，才能找到這期間限定的中菜廳入口。



待應推開一扇櫃門，餐廳迎面而至，設計以白色和金色作主打，金璧輝煌得來卻也脫俗，最具創意的是那有如盤山的蜿蜒長桌，目測可坐逾40人，這可能是香港最長的餐桌。中間以透明膠板間隔，既可以感受傳統聚餐的歡樂氣氛，又可以有私人空間，環境舒適。再看看餐具，特意挑了最傳統的中國風，非常精緻，一碗一筷一用具都見用心， 聽講負責人花了不少心思，快閃玩到咁認真，真的服了。



打開餐牌，涵蓋中國南北菜，同時也有不少令人驚喜的素菜，如北京填鴨、羊肉串、避風塘椒鹽鮮魷等，全都是以素菜模仿肉類。我們點了避風塘椒鹽鮮魷，視覺上跟普通鮮魷無異，一口咬下去，口感有點還像鮮魷，食真才知道是用椰子肉做的，十分有風味。

這天先來的是一盆「平湖秋月」雞尾酒，無錯，真的是用中式大碗奉上盆，初初還以為端上來的是湯，這花雕玫瑰等調配的中式雞尾酒，易入口又好飲，配上美味鬆化的蛋黃炸魚皮，可能會在不知不覺間飲多左。當心。



炸八塊是我的最愛。這道菜是河南名菜，據悉也是深得清朝乾隆皇帝喜愛的一道菜，有時我也懷疑乾隆真的有那麼菜喜歡嗎？入正題，這雞顏色金，好明顥是新鮮即炸，外酥裏嫩，肉汁豐富，熱辣辣甚是美味。



平時不喜麵食，今日友人叫了一客剪刀麵，望落以為是銀沾粉兩頭尖，煞是可受，口感可不一樣，彈牙有咬勁，值得一試。至於他們的甜品，也很有特色，味道留待大家去試。



這快閃餐廳下月5日結束，有興趣的快追。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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