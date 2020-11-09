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【玩鑽世界@iM網欄】投資四要點 鑽石投資論

名人薈萃 12:31 2020/11/09

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疫情下經濟大挫，不少人認為與其手持現金擔心貨幣貶值，不如入手投資等升值，坊間衍生出各式各樣投資課程，有客戶與我分享她參加了樓宇投資課程，有「樓巿蔣門人」之稱的導師Lucy以鑽石比喻樓宇投資，相當有趣，發現鑽石與樓宇投資有異曲同工之妙。

優質的樓盤就像鑽石一樣，閃閃發光但又千里難尋，很多人投資買樓時一心只想尋找一顆罕有的鑽石，但成就一顆珍貴鑽石絕非單一因素而成，要考慮的因素極多卻沒有一套特定標準可循；樓宇投資亦然，Lucy的投資理論，就是要找到穩定出產優質樓盤的地區，不是做在連鎖珠寶店購買鑽石的一般消費者。

投資鑽石和樓宇，不像投資股票或一般貴金屬，每日在公開、透明的統一平台實時報價，所有投資者都掌握相同價格資訊進行交易。鑽石投資是單對單的一買一賣，公開市場上沒有標準價格，從來只有「今日金價」沒有「今日鑽石價」，所以可信的中介尤其重要，樓宇投資要找到穩定出產優質樓盤的地區，鑽石投資則要找到挑選優質鑽石的鑽石投資平台專家；樓宇投資是一對一的成交，關鍵在雙方協商同意：成交日期、訂金金額、裝修家電等等，投資者的議價協商溝通能力往往決定了買賣價格，亦決定了日後賺蝕的機率，而這種協商溝通能力是可以通過後天訓練來提升的。所以，投資有道、成功絕非靠運氣，而是絕對的準備。

鑽石和樓宇的投資，如何確定價值是成功的關鍵，不論樓宇或鑽石其價值的主要參考指標包括：

  1. 成交價

同幢大廈及附近類似單位的最新成交價、呎價以及總價 ；每顆鑽石都是獨一無二，但相同或類似質量的鑽石價格有一定參考價值

  1. 估價

估價行或銀行對單位估價，不同銀行以及不同分行的估價都可能有不同；二手市場或拍賣行對鑽石的估價，同樣地，不同機構的估值會有不同，但大型拍賣行的估值絕對值得參考

  1. 自身條件

單位本身狀況：尺數、樓層、方向、間隔、是否特色單位等；好比鑽石4C標準： 克拉（Carat）、淨度（Clarity）、顏色（Colour）、切割（Cut），是否有瑩光等，這些因素足以影響鑽石價值

  1. 整體狀況
    大廈的管理公司、外牆、共用空間狀況、管理費用、成交頻率以及住客類型；鑽石的生產商、來源、品牌等等，試想想，於大型品牌購買鑽石，即使相同質量，價格起碼比樓上舖貴上兩、三倍，售價是高了，但裸鑽本身的價值是不變的

由於沒有全世界通用的定價系統，成功投資者的經驗更加難能可貴，決定樓宇與鑽石價值的道理不謀而合，投資者不彷將兩者融會貫通，相信對於了解市場有一定幫助呢！

作者_莉雨晨簡介：

承傳了媽媽熱愛首飾的DNA，自小已接觸鑽石首飾，從裸鑽到彩鑽，從國際大品牌到本地小店，從珠寶展到拍賣會；交過不少「學費」，遇過各樣趣事，目前專注鑽石採購、設計、製作工藝及銷售工作，將學到的竅門和經驗與讀者分享。

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撰文 : 莉雨晨

欄名 : 玩鑽世界

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