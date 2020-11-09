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【公關大娜移@iM網欄】話不可隨意 文膽顯身價

名人薈萃 08:02 2020/11/09

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螞蟻上市「臨門撻Q」，激到中港股民「紮紮跳」，眾口一詞狂插馬雲口舌招尤，得罪了官府。首富十套金甲護身，今次亦萬箭穿心。輿論無情鞭撻，新華社含沙射影以「話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意」諷刺其「亂噏廿四」。教師出身的馬雲文采風流，公開演講長期掌聲不絕，絕不是繡花枕頭，亦非輕率會大放厥詞之輩。馬老闆素有「靈魂寫手」的雅號，他的講辭是否親筆疾書，還是寫手代勞，則無從得知。

新華社暗諷馬雲文章之配圖



我城首富李嘉誠中文修為上佳亦是人所皆知，他精進不懈，重金聘用博士級老師出任中文秘書，為對外文稿、演辭、信函、年報以至樓書嚴謹把關，可見誠哥對「筆桿子」的重視程度非比一般。

縱觀古今中外，像孫中山、毛澤東、邱吉爾此等政治人物，除了靠槍桿子征戰沙場，還不忘加把筆桿子來籠絡民心，他們側邊總會發現文人智囊的身影。文膽又被稱為「捉刀人」、「槍手」或「替槍」，英文譯作 “Ghostwriter”、”Wordsmith”，或”Fountain pen”，替槍和Ghostwriter表意略帶貶義，似是隱匿在後幹些不見得光的事情。

甘迺迪最信賴的幕僚及白宮文膽蘇仁森說過，文膽事事緊貼老闆以揣摩聖意，與心腹只是一線之差，故此入門的首要規條是「低調、低調、極低調」，時刻緊記 “keep you mouth shut”，最好是隱姓埋名，謝絕聲張炫耀。像蔡英文前文書張之豪，過海關都管不好自己的大嘴巴，註定要執包袱轉行。

蔡英文綽號「文青英」，當然不僅是指她一頭清湯掛麵的直髮，而是濃濃的文學氣質與素養，這全拜背後三大文將姚人多、林錦昌及劉建忻所賜，日以繼夜為她每一篇演講稿反覆琢磨推敲，平均修訂來回不下二十次。當中又以姚人多筆鋒最具溫度、最感性且貼近人性，完全瞄準台灣民眾重情重義的口味。陳其邁就形容「姚人多的一枝筆，劇力萬鈞，足以抵擋百萬大軍」。

蔡英文12年競逐總統以80萬票之差敗給馬英九後，當夜佇立在凄風苦雨之中，發表了一席敗選感言：「你可以哭泣，但不要洩氣；你可以悲傷，但是不要放棄」，並承諾「下一次，我們一定走完最後一哩路」，字字鏗鏘，敲進支持者的心坎裡。「最後一哩路」的演辭大獲好評，凝聚了黨內外力量，成為小英捲土重來成功攻頂的助力。

文膽不單為老闆積攢名聲；助政客鼓舞人心，延展政治生命；更可協助化解危機，上文提及的蘇仁森，曾於1962年協助總統甘迺迪撰寫回覆給當時蘇聯最高領導人赫魯曉夫的信件，憑藉文字打動對方，成功化解了兩國冷戰的重大危機。可見，上佳的文膽並非純靠一枝筆搵食，不乏文而優則仕者，出任新聞處、文宣辦，或外交部要職都頗為順理成章；個別更是出謀劃策、參與佈局的造王者。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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