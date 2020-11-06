【雲端遊戲】Google Stadia正式推出家庭共享功能　最多與6位成員共用

▲ Google自去年推出Stadia雲端遊戲平台，最近終於推出家庭共享功能，最多允許用戶與6位家庭成員共用。

隨著不少科企相繼推出雲端遊戲服務，市場競爭愈來愈激烈。Google自去年推出Stadia雲端遊戲平台，最近終於推出家庭共享功能，最多允許用戶與6位家庭成員共用，以吸引更多訂閱玩家。

最近Google宣佈，即將為旗下的Stadia雲遊戲服務推出家庭共享功能，用戶可以透過Google Play的家庭媒體庫，與家庭成員共享Stadia的購買項目。據了解，訂閱者最多可與6人分享Stadia遊戲資源庫，家庭成員將可以與Stadia Pro訂閱用戶免費共享遊戲，而無需再額外購買 。

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不過Google表示，若用戶的訂閱資格已失效或被取消，則無法再與成員共享遊戲。另外，家庭共享功能會在今（6日）正式啟動，暫時僅支援部分地區用戶使用，預計在一個星期後會向所有用戶開放。

Google Stadia雲端遊戲服務自去年11月推出，目前主要支援美國、加拿大、英國、德國、法國等14個國家，共提供20多種雲端串流遊戲。

責任編輯：李寶如