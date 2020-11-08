【都市診療室】認識經前綜合症

幾乎大部分女士於每月經期來時總有幾日覺得全身「唔多妥」，而心情亦可能會大受影響，變得「炆炆憎憎」，甚至影響睡眠。面對這樣的情況，大多數女士都可能會習以為常，選擇「啞忍」而甚少向醫生求助。可是，這些看似正常的症狀，若長期出現及影響生活，導致無法應付日常起息，便可能符合「經前綜合症候群」（Premenstrual syndrome PMS）的診斷。

研究顯示，約3%至8%正值生育年紀的女性患有經前綜合症，另有15%至20%女性亦曾出現部分症狀。

現生理及心理的症狀

關於經前綜合症的成因仍有待確定，一般相信和賀爾蒙水平因月經周期浮動有關，因此令患者出現生理、心理和行為上的周期性症狀：生理症狀包括有頭痛、乳房漲痛、疲累等，心理和行為上則會易怒、情緒低落、驚恐、失眠、煩躁不安等。患者一般由排卵後開始出現上述症狀，情況會越加嚴重，直到經血來潮才開始慢慢紓緩。至月經完全退去後，會有至少一星期沒有任何症狀。如果連續兩個月或以上皆出現上述情況，而病徵對患者的日常生活構成重要影響，便可確診經前綜合症。

至於治療方面，可以採用循序漸進的方法。面對病情輕微或以情緒症狀為主的女士，一般會先建議輔助療法如運動、飲食調節等，亦可以考慮認知行為治療。反之，草本食品和補充劑的醫學證據有限，除了聖潔莓的效用得到小部分研究支持，其他的補充劑則不獲建議。但若病情已較嚴重，又或已接受輔助療法卻未見改善，或需考慮用藥物治療，包括以低劑量血清素紓緩情緒不安，或者用混合性避孕藥改善症狀。

值得注意的是，普遍相信黃體酮和經前綜合症有莫大的關係。而不同的黃體酮的特性亦有異，其中傳統避孕藥所含的第一和第二代黃體酮可能誘發出經前綜合症的症狀，因此未必適合用作治療。所以若要以混合性避孕藥作治療，便要考慮使用第四代黃體酮（DRSP）的避孕藥，因其特性或可有效減輕症狀。

有懷疑需諮詢婦科醫生

若連賀爾蒙治療也未能幫助患者，下一步或要考慮打「停經針」抑壓雌激素和黃體酮，提早進入「更年期」狀態，更嚴重者甚至要考慮切除卵巢，但這始終是極端例子，並不常見。事實上，幾乎大部分婦女都經歷過生理不適，但若懷疑患上經前綜合症，不妨去諮詢婦科醫生，不要對身體不適習以為常，延誤治療。