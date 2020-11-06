【美國大選結果】參議院控制權未明 佐治亞州兩席或重選

美國大選正在點票，佐治亞州已點算99%的選票，美國總統特朗普與民主黨候選人拜登得票率同為49.4%。參議院改選方面，共和黨人及民主黨人於該州爭奪參議院兩席，目前參議院控制權未明。兩黨候選人於該州的得票率極接近，或要於明年1月再次投票。

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參議院的100席中，今次改選35席，23席來自共和黨，12席為民主黨。共和黨目前掌參議院的48席，而民主黨只有47席。參議院尚有4席懸而未決，其中佐治亞州佔兩席，阿拉斯加州和北卡羅來納州各佔一席。共和黨人於阿拉斯加州和北卡羅來納州暫時領先，因此佐治亞州的兩席被視為決定參議院控制權的關鍵。

根據佐治亞州法律，如未有候選人於這次選舉中獲得50%的票數，票數最高的兩名候選人，將會於明年1月5日進入下一輪選舉。

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現任共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）與民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）爭奪其中一席，兩人的得票率分別為26%（約126.6萬票）及32.8%（約159.5萬票）。由於已有97%的選票經點算，兩名候選人都未能獲50%的選票，幾乎肯定要於明年1月再選。

同為現任共和黨參議員的珀杜（David Perdue），與民主黨人奧索夫（Jon Ossoff）爭奪該州另一席，兩人的得票率分別為49.9%（約244.9萬票）及47.8%（約234.8萬票）。兩名候選人的得票率同樣接近50%，已有98%的選票經點算，未知是否需要再選或重新點票。

如共和黨人能夠全數奪得佐治亞州的兩席，已能穩守參議院控制權。但由於萊夫勒與沃諾克料要進行新一輪選舉，外界預料或要到明年一月才能得知哪一黨可控制參議院。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 共和黨人及民主黨人於佐治亞州爭奪參議院兩席，足以決定哪一黨可獲參議院控制權。