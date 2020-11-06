  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選結果】參議院控制權未明 佐治亞州兩席或重選

環球政治 14:14 2020/11/06

分享：

美國大選正在點票，佐治亞州已點算99%的選票，美國總統特朗普與民主黨候選人拜登得票率同為49.4%。參議院改選方面，共和黨人及民主黨人於該州爭奪參議院兩席，目前參議院控制權未明。兩黨候選人於該州的得票率極接近，或要於明年1月再次投票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

參議院的100席中，今次改選35席，23席來自共和黨，12席為民主黨。共和黨目前掌參議院的48席，而民主黨只有47席。參議院尚有4席懸而未決，其中佐治亞州佔兩席，阿拉斯加州和北卡羅來納州各佔一席。共和黨人於阿拉斯加州和北卡羅來納州暫時領先，因此佐治亞州的兩席被視為決定參議院控制權的關鍵。

根據佐治亞州法律，如未有候選人於這次選舉中獲得50%的票數，票數最高的兩名候選人，將會於明年1月5日進入下一輪選舉。

【美國大選】緬因州共和黨參議員意外連任 參院形勢超前 【下一頁】

現任共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）與民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）爭奪其中一席，兩人的得票率分別為26%（約126.6萬票）及32.8%（約159.5萬票）。由於已有97%的選票經點算，兩名候選人都未能獲50%的選票，幾乎肯定要於明年1月再選。

同為現任共和黨參議員的珀杜（David Perdue），與民主黨人奧索夫（Jon Ossoff）爭奪該州另一席，兩人的得票率分別為49.9%（約244.9萬票）及47.8%（約234.8萬票）。兩名候選人的得票率同樣接近50%，已有98%的選票經點算，未知是否需要再選或重新點票。

如共和黨人能夠全數奪得佐治亞州的兩席，已能穩守參議院控制權。但由於萊夫勒與沃諾克料要進行新一輪選舉，外界預料或要到明年一月才能得知哪一黨可控制參議院。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

共和黨人及民主黨人於佐治亞州爭奪參議院兩席，足以決定哪一黨可獲參議院控制權。

相關文章

【美國大選結果】特朗普若敗選 亂發帖或遭Twitter封帳戶
今日
【美國大選結果】特朗普若敗選 亂發帖或遭Twitter封帳戶
【美國大選】撐特朗普假消息群組逾36萬人加入 Fb速移除
今日
【美國大選】撐特朗普假消息群組逾36萬人加入 Fb速移除
【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀
今日
【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀
【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決
今日
【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決
【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西
今日
【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西
選舉 美國參議院 美國 總統大選 佐治亞 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月06日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】拜登接近當選 但特朗普仍有機會贏 不同情境一覽
【美國大選結果】拜登接近當選 但特朗普仍有機會贏 不同情境一覽
【美國大選結果】拜登後上靠舞弊？ 認清點票制度再說
【美國大選結果】拜登後上靠舞弊？ 認清點票制度再說
【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check
【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check
【美國大選結果】共和黨人爆料：特朗普或2024年再參選
【美國大選結果】共和黨人爆料：特朗普或2024年再參選
【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）
【美國大選結果】亞利桑那未必已紅轉藍？稍後或有結果
【美國大選結果】亞利桑那未必已紅轉藍？稍後或有結果