【港股追蹤】大摩吹奏都有失手時 呢隻內需股今日急跌

內需股今年乘中央大力推動「內循環」政策炒起。其中食品股之一的頤海國際（01579），今年首三季累升超過1.5倍，遠遠跑贏大市及其他同業。但股價10月中開始調整，就算摩根士丹利本周發表報告唱好，亦無阻跌勢，現時跌超過10%，失守90元水平。

摩根士丹利（大摩）早前發表報告，相信頤海國際股價於未來15天內，有60%至70%機率會上升。該行指，海底撈（06862） 第三季採取成本控制措施，令頤海期內受關聯方銷售額增長低於預期所拖累，頤海股價自9月起累跌21%，對比同期MSCI中國指數上升1%。

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大摩認為，在第三方銷售業務表現強勁帶動下，頤海下半年銷售額及盈利，有望按年增長30%，故給予「增持」評級，目標價118元，以現價計，有約30%潛在上升空間。

然而，花旗早前報告則認為，頤海國際今年第三季收入增長，大致與上半年的34%相符。其中第三季關連方銷售的跌幅，料較上半年的下跌30%有收窄，但由於海底撈對採購價格的控制或更為嚴格，因此預期公司的關聯方銷售將持續下降。

該行將集團目標價由144.4元，下調至131.4元，仍然維持「買入」評級，並調低集團今年至2022年盈利預測分別5%、7%及9%，以反映關連方收入及毛利率下降的假設。

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記者：葉志偉