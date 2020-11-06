人行：首10個月完成讓利1.25萬億　資金不要去玩「錢生錢」、金融科技統一監管

▲ 人行副行長劉國強稱，資金不要去玩「錢生錢」的遊戲

因應內地經濟挑戰，內地要求內銀等金融系統年內「讓利」。人民銀行副行長劉國強今日出席政策例行新聞會表示，根據人行和中銀保監的數據測算，今年首10個月，金融系統通過多項措施為實體經濟已經達至「讓利」1.25萬億元（人民幣，下同），預計全年可實體讓利1.5萬億元目標。

螞蟻集團臨上市遭監管機構約談後暫緩上市，並指監管環境有變。中銀保監首席律師劉福壽在會上談及金融科技稱，一方面支持金融業在風險可控的前提下進行合理創新；另一方面，按照金融科技的金融屬性，把所有的金融活動納入到統一的監管範圍。

剎停上市僅第一步 監管機構傳要求螞蟻達新資本要求才能上市，詳情可見【下一頁】

中銀保監傳放寬「讓利」指標，詳情可見【下一頁】

劉國強稱，金融系統通過降低利率讓利約6250億元、通過中小企業延期還本付息和普惠小微信用貸款讓利大約2750億元，連同減少收費、支持企業進行重組和債轉股等措施，已向實體經濟讓利約1.25萬億元。

對於會否調整讓利措施，劉國強稱，中國經濟正復蘇，國際也有共識「特殊時期的政策不能長期化」，遲早需要退出，但要認真評估退出時機和方式，考慮經濟恢復的狀況。

劉國強又指出，政策要有確定性，貨幣政策主要是3方面，首先是量上要有一定的數量，但不能太多。第二，資金價格整體呈下降趨勢，要有確定性的預期。另外，資金要去實體經濟，不要去玩「錢生錢」的遊戲。

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編輯：麥德銘