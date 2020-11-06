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瑞典禁用華為5G設備   中方反制裁Ericsson報復

科技 14:36 2020/11/06

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對於瑞典禁用華為 5G 設備的政策，中方揚言將對歐洲電訊商，包括瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）予以反制。

中美科技角力持續，歐洲多個國家都先後抵制華為5G設備。其中，瑞典政府電訊部門就於上月中旬宣佈，基於國家安全考量，禁止使用華為及中興設備的電訊商競標5G頻譜。至於已經安裝的華為和中興5G設備，亦需一併拆除。對於有關政策，中方揚言將對歐洲電訊商，包括瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）予以反制。

【華為動向】任正非：明兩年求生存最艱難　擬招聘最少8千應屆畢業生

中國駐瑞典大使桂從友接受瑞典電視台新聞節目和《當前新聞》欄目專訪時表示，瑞典必須收回禁止華為和中興參與當地5G基建的決定。又指，華為和中興等中國企業在瑞典經營多年，一直嚴格遵守瑞典的法律法規，瑞典政府的決定只會適得其反。桂從友強調，「5G不是華為的獨創，也不是華為的獨唱，而是華為與瑞典愛立信、芬蘭諾基亞等跨國公司合作的產物。」

中國外交部早前回應指，若瑞典政府不撤回決定，就會向在中國的瑞典企業作出報復，不過就未有提及哪些企業。不過桂從友在接受瑞典傳媒訪問時，曾點名電訊設備生產商Ericsson，指對方在中國的市佔率達10%，國家將會對其作出報復。而報復方案為研究出口管制措施，防止他們將旗下的中國製產品運送到其他國家。不過中方強調，只會在中國供應商被歐洲國家嚴厲打擊、禁止參與5G網絡等情況下，才會考慮推出報復措施應對。

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責任編輯：施雯雯

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