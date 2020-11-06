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【美國大選結果】特朗普若敗選 亂發帖或遭Twitter封帳戶

環球政治 13:51 2020/11/06

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【美國大選結果】特朗普若敗選 亂發帖或遭Twitter封帳戶

美國大選正進行點票，仍未得出美國大選結果，惟美國總統特朗普在美國大選形勢落後。如果特朗普在美國大選落敗，特朗普在最愛使用的社交平台Twitter，會撤銷特朗普作為美國總統在Twitter的「特權」，直接刪除特朗普具爭議性的言論，而非如現在僅加警告標籤。如果特朗普多次違反Twitter平台的規則，Twitter甚至可能直接封鎖特朗普的帳戶。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

現時，因應特朗普為國家領袖，基於他所發表的言論具有新聞價值，即使他發表違反Twitter平台的言論，Twitter不會直接刪除特朗普的言論，僅加上警告標籤，以提醒其他用戶。

不過，若特朗普敗選，特朗普的身份就會改變成為「前國家領袖」。Twitter可能會「翻舊賬」，特朗普過去一些違反Twitter平台的言論，可能會被完全刪除。

如果特朗普之後仍繼續多次違規，Twitter或不會手下留情，可能凍結帳號或暫停發帖文的功能，甚至可能直接封鎖特朗普的帳戶。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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