【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊

新鴻基地產旗下 YOHO MALL於聖誕節推出「浪漫園林之旅」，在戶外地下園林專區建成 10,000 呎都市農莊「YOHO Urban Farm」，連同商場內的「聖誕森の花園」，有多個聖誕限定打卡位。

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1萬呎都市農莊 打卡兼推廣都市耕種

YOHO Urban Farm 為新界商場中最大且首個開放予公眾參觀的都市農莊，推廣都市耕種，種植琳瑯滿目的蔬果。商場更特別請來本地有機耕作組織 Grow Something，提供專業及新一代耕作創新意念，並會舉辦都市農莊體驗導賞團。

YOHO Urban Farm每年將出產過百種農作物，包括紅秋葵、粟米、茄子、七彩鮮艷的時花、具有保健及煮食作用的洛神花及香草等香料，農作物將按不同季節更換。聖誕節期間， YOHO Urban Farm更會有15米 「南瓜光影隧道」。南瓜寓意豐收，配以燈飾作不同主題裝飾，同場亦有以七彩蔬果拼砌成的主題打卡牆，晚上更會以燈光點亮整個農莊，將會成為打卡熱點。

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商場中庭變聖誕花園 花影長廊影聖誕劇照？

除了戶外農莊外， YOHO MALL商場中庭更有 2,500 呎「聖誕森の花園」，以蕾絲布藝創造充滿浪漫節慶氣氛的聖誕花園。場內將會有 6 米高的夢幻聖誕樹、由 9 個大小不一的閃爍聖誕花圈組成的「星空花圃」，以及由蕾絲佈置而成的6米長「花影長廊」。

商場更請來「小丸子」一眾角色與大家結伴暢遊YOHO Urban Farm。全港首個櫻桃小丸子造型的立體草球及3米 高牛仔造型小丸子亦會驚喜登場。屆時大家可於場內尋找及拍下活動QR Code，參加「3年4班奇 想旅行 - 田園深度行」體驗，由小丸子為大家介紹3年4班同學仔努力收集的農作物。集齊5種 農作物後，按指示登記即有機會換領小禮物一份。

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責任編輯：葉泳珊