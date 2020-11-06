【iPhone 12】傳iPhone 12電源管理晶片短缺　恐影響年底供應量

▲ 有消息人士透露，由於iPhone電源管理晶片短缺，可能會影響iPhone 12年底供應量。

蘋果（Apple）推出的iPhone 12系列手機已正式開賣，市場對iPhone 12需求仍然強勁。最近卻有消息人士透露，由於iPhone電源管理晶片短缺，可能會影響iPhone 12年底供應量。

據彭博社報道，有消息人士指，由於iPhone 12新增相機功能及5G網絡，因此電源管理晶片為重要的零件之一。但由於疫情拖慢晶片生產速度，另外，華為在美國實施制裁的期限內，已大量囤積晶片，影響市面的晶片供應數量，將會導致電源管理晶片供應緊張。

本年10月份，蘋果行政總裁Tim Cook，曾經在電話會議中表示，市面上部分零件供應緊張，從而影響公司產品線，目前iPhone確實面臨供應緊張問題，至於狀況會延續多久，仍然難以預測。

＜＜【iPhone 12】蘋果確認iPhone 12 mini MagSafe 無線充電功率僅12W

＜＜【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro 網民質疑與螞蟻有關

受到疫情影響，蘋果今年延遲在10月份發布iPhone 12，據蘋果美國官網顯示，iPhone 12 Pro在11 月底或12 月初才會出貨。至於iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max，將於今（6日）開始接受預訂，並於下週上市。

責任編輯：李寶如