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【微盟股價】微盟5.1億人幣入主海鼎信　進入超市便利店零售領域

新經濟追蹤 13:18 2020/11/06

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微盟宣布斥資5.1億人幣入主海鼎信

微盟 （02013） 中午公布，以5.1億元人民幣認購海鼎信息的新發行股份，微盟表示，完成交易後將持有海鼎信息51%股權，財務業績會併入微盟財務報表。微盟周五股價回軟，午後跌2.9%，暫報10.82元，成交2億元。

微盟在公告指，海鼎信息目前主要為便利店、專賣店、商超、百貨、購物中心等多業態商企提供連鎖零售、商業地產、倉儲物流三大行業信息化解決方案，以及與支付返佣、智能硬件相關的創新業務。

海鼎信息於2019年收入2.09億人民幣，按年增28%，但同年虧損3795萬元人民幣，擴大340萬元人幣，期內毛利率維持57%，共有364名簽約客戶。以6月底計，海鼎信息帳面價值7696萬元人幣。

微盟表示，公司現時於內地向中小企業雲端商業及營銷提供解決方案，也是騰訊社交網絡服務平台中小企業精準營銷服務提供商。

完成交易後，微盟認為可以進入到商業地產、連鎖超市、連鎖便利店等零售領域，完成對這些領域客戶和渠道的覆蓋，並有機會進一步拓展與該類客戶有合作關係的連鎖品牌商。

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