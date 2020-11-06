▲ 【Hibor拆息】螞蟻今日全部退款 1個月拆息跌至0.21厘見逾4年半低位

螞蟻集團IPO上市剎停，今日（6日）將會就全部申請退款。港元拆息續跌，1個月拆息跌至2016年5月後新低。

港元拆息今日全綫下跌，隔夜拆息跌0.97個點子，報0.04027厘；一星期及兩星期拆息分別跌1.03個點子及1.1個點子，分別報0.10446厘及0.14464 厘。

1個月拆息較上交易日跌3.8個點子至0.20881厘，創自16年5月後的新低。 1個月拆息9月下旬曾抽高至0.54厘。另外，3月個拆息跌1.3個點子，報0.42286厘；6個月及12個月拆息分別跌至0.61536厘及0.78988厘。

金管局發言人指，自4月以來，港元體系錄得超過3800億港元的淨資金流入。本港銀行體系流動性充裕，貨幣市場保持有序運作。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行體系結餘已增至約4,575億元歷史新高水平，較今年首季約540億元水平已達7倍增幅。她指，最近銀行樓按取態已漸轉積極，加上銀行開始部署明年按揭目標貸款額，新批按息開始調頭回落，市場上按息已由H+1.5%下調至部份為H+1.35%，實際按息由9月份高達2%降至現時低至1.56%，創下9年新低。

相關文章：【美國議息】滙豐維持最優惠利率5厘 金管局：4月香港累吸3800億元、市場有序運作

【螞蟻上市觸礁】螞蟻停上市港滙最弱見7.7531 金管局：港金融體系可抵禦任何震盪（第二版）

編輯：吳敏芳