▲ 【美國大選】撐特朗普假消息群組逾36萬人加入 Fb速移除

美國大選投票日結束，美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。總統特朗普多次聲稱拜登「偷走」選舉，言論被視為虛假訊息。Facebook有群組打着同樣的旗號，支持特朗普，吸引超過36萬人加入，但火速遭Facebook移除。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀【下一頁】

Facebook群組「停止竊取」（Stop the Steal）發起「腳踏實地保護選舉正義」的行動，並指摘「民主黨人企圖剝奪共和黨的選舉權，並使其無效」。

「停止竊取」由支持特朗普的組織「女性撐美國優先」（Women for America First）建立，一直反對新冠肺炎的防疫限制、在彈劾聽證期間高調支持特朗普。

美媒報道，該群組快速增長，每10秒有1000名新成員加入。此外，部分社交媒體禁止使用標籤「#StopTheSteal」，並在相關的帖文標上「或有誤」的警示。

特朗普贏賓夕法尼亞訴訟 獲准更大程度監票【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君