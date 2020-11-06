  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】撐特朗普假消息群組逾36萬人加入 Fb速移除

環球政治 13:16 2020/11/06

分享：

【美國大選】撐特朗普假消息群組逾36萬人加入 Fb速移除

美國大選投票日結束，美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。總統特朗普多次聲稱拜登「偷走」選舉，言論被視為虛假訊息。Facebook有群組打着同樣的旗號，支持特朗普，吸引超過36萬人加入，但火速遭Facebook移除。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀【下一頁】

Facebook群組「停止竊取」（Stop the Steal）發起「腳踏實地保護選舉正義」的行動，並指摘「民主黨人企圖剝奪共和黨的選舉權，並使其無效」。

「停止竊取」由支持特朗普的組織「女性撐美國優先」（Women for America First）建立，一直反對新冠肺炎的防疫限制、在彈劾聽證期間高調支持特朗普。

美媒報道，該群組快速增長，每10秒有1000名新成員加入。此外，部分社交媒體禁止使用標籤「#StopTheSteal」，並在相關的帖文標上「或有誤」的警示。

特朗普贏賓夕法尼亞訴訟 獲准更大程度監票【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀
今日
【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀
【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決
今日
【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決
【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西
今日
【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西
【美國大選結果】佐治亞州得票率暫平手 或要重新點票
今日
【美國大選結果】佐治亞州得票率暫平手 或要重新點票
【美國大選結果】法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票
今日
【美國大選結果】法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票
選舉 總統大選 媒體 拜登 特朗普 Facebook Facebook群組 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【美國大選結果】特朗普若敗選 亂發帖或遭Twitter封帳戶

下一篇文章

【美國大選結果】共和黨人爆料：特朗普或2024年再參選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check
【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check
【美國大選結果】拜登接近當選 但特朗普仍有機會贏 不同情境一覽
【美國大選結果】拜登接近當選 但特朗普仍有機會贏 不同情境一覽
【美國大選結果】拜登後上靠舞弊？ 認清點票制度再說
【美國大選結果】拜登後上靠舞弊？ 認清點票制度再說
【美國大選結果】亞利桑那未必已紅轉藍？稍後或有結果
【美國大選結果】亞利桑那未必已紅轉藍？稍後或有結果
【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）
【美國大選結果】共和黨人爆料：特朗普或2024年再參選
【美國大選結果】共和黨人爆料：特朗普或2024年再參選