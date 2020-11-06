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【防山寨】內地品牌圍堵式註冊商標　「上海底撈」、「阿里爺爺」、「星爸爸」、之外還有甚麼 ?

商業 13:29 2020/11/06

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近日有媒體發現，「海底撈」申請達177個商標註冊申請，以免遭侵權。(網上圖片)

在內地侵權問題屢見不鮮，為了保障公司利益，商標註冊成為重要的一環。但隨了註冊品牌的「本名」外，內地企業也更會註冊千奇百怪的「山寨」商標，以更大程度的保護自己的商標。

【美國大選】中國商家看準美國大選商機　註冊「特朗普─拜登」商標

在內地曾發生過商標爭議的包括無印良品（Muji ）、華為、New Balance、Air Jordan等知名品牌。而近日因為商標而掀起爭議的，就有為人熟悉的內地餐飲集團「海底撈」，早前與湖南一間名為「河底撈」的餐廳打官司，指對方商標侵權，但最後卻以敗訴告終。

近日有媒體發現，「海底撈」的母企四川海底撈餐飲股份有限公司新增多條商標資訊，申請達177個商標註冊申請，包括「上海底撈」、「黑海撈」、「海底嘮」、「池底撈」、「渠底撈」、「清底撈」、「海底撿」、「大海底撈」、「環球海底撈」等，字眼都是與「海底撈」相似。有關商標的申請日期均為今年10月28日，但仍然只是處於「商標申請中」狀態。

Supreme Italia失註冊商標　正版或重奪商標

阿里巴巴、小米也圍堵式註冊商標

實際上，圍堵式的商標註冊在國內是很常見，主要會申請與品牌相似的一系列字眼或同音字，以免遭侵權。大品牌為了保護自己，也鬥快註冊相關名稱。

阿里巴巴：註冊了「阿里媽媽」、「阿里爺爺」、「阿里奶奶」等
大白兔：註冊了「巨大白兔」、「巨白兔」、「大黑兔」、「大花兔」、「金兔」等
小米：註冊了「藍米」、「黑米」、「紫米」等
星巴克：註冊了「星爸爸」、「星星巴」等
老乾媽：註冊了「老乾爹」、「老姨媽」、「老千媽」等
華為：註冊申請自2018年7月被駁回後，亮風颱和華為在不同範疇上爭搶註冊，其中華為申請了「HiAI ENGINE」、「HiAI FOUNDATION」等約40個商標。

Nike鞋底商標被指侮辱伊斯蘭教　遭聯署要求下架

責任編輯： 蘇穎琪

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