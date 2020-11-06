【騰訊股價】騰訊手遊包攬內地App Store最高收入三甲　股價新高後半日跌2.3%

▲ 騰訊10月手遊收入按月增14%

騰訊 （00700） 手遊續雄霸內地最高收入榜單，單月收入按月增加14%。調查機構Sensor Tower發表的報告指，內地App Store手遊收入榜中，騰訊包攬首三位，當中《王者榮耀》、《和平精英》分別排第一、第二，排名第三的是10月16日才上市的《天涯明月刀》，首周預估收入近5000萬美元，若只計10月下旬已超越《和平精英》。

《天涯明月刀》屬古龍旗下作品，騰訊獲正版授權推出中國風的MMORPG《天涯明月刀》手遊，據早前公布，《天涯明月刀》首周收入已打破《完美世界》手遊創下的上市首周收入紀錄。

總結10月全球App Store、Google Pay，Sensor Tower指，熱門手遊《原神》開發商米哈游單月吸金2.5億美元，為全球收入最高手遊，也令米哈游成為全球發行商收入第二名，僅次騰訊，超越Playrix、Zynga以至網易 （09999） 。

騰訊周五（6日）早上股價曾見627元新高，但半日轉跌2.3%，暫報610.5元，成交67.2億元。

相關文章 ：

【騰訊股價】內地網貸新規出爐 騰訊增財付通註冊資本至25億元人幣、騰訊：8月已有部署 （第二版）

【騰訊股價】騰訊再創新高 《天涯明月刀》首周收入破《完美世界》紀錄

【阿里巴巴業績】阿里巴巴9988第二財季經調整盈利升44% 勝預期

編輯：麥德銘