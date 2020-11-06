  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】騰訊手遊包攬內地App Store最高收入三甲　股價新高後半日跌2.3%

股市 12:44 2020/11/06

分享：

騰訊10月手遊收入按月增14%

騰訊 （00700） 手遊續雄霸內地最高收入榜單，單月收入按月增加14%。調查機構Sensor Tower發表的報告指，內地App Store手遊收入榜中，騰訊包攬首三位，當中《王者榮耀》、《和平精英》分別排第一、第二，排名第三的是10月16日才上市的《天涯明月刀》，首周預估收入近5000萬美元，若只計10月下旬已超越《和平精英》。

《天涯明月刀》屬古龍旗下作品，騰訊獲正版授權推出中國風的MMORPG《天涯明月刀》手遊，據早前公布，《天涯明月刀》首周收入已打破《完美世界》手遊創下的上市首周收入紀錄。

總結10月全球App Store、Google Pay，Sensor Tower指，熱門手遊《原神》開發商米哈游單月吸金2.5億美元，為全球收入最高手遊，也令米哈游成為全球發行商收入第二名，僅次騰訊，超越Playrix、Zynga以至網易 （09999）

騰訊周五（6日）早上股價曾見627元新高，但半日轉跌2.3%，暫報610.5元，成交67.2億元。

相關文章 ：

【騰訊股價】內地網貸新規出爐　騰訊增財付通註冊資本至25億元人幣、騰訊：8月已有部署 （第二版）

【騰訊股價】騰訊再創新高　《天涯明月刀》首周收入破《完美世界》紀錄

【阿里巴巴業績】阿里巴巴9988第二財季經調整盈利升44% 勝預期

編輯：麥德銘

香港股票 騰訊控股（00700） App Store 騰訊 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

上一篇文章

【美股焦點】Uber第三季虧損約6.25億美元遜預期　盤後跌2%

下一篇文章

滙豐重組英國零售銀行業務　裁員百人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　上交所：發行人及承銷商主動安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　上交所：發行人及承銷商主動安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意