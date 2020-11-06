【經典再現】丹麥電訊商官網重現經典機型　Nokia擬推出復刻版8000系列手機

▲ 有外國網站發現，在丹麥電訊商Telia官方網站的支援Wi-Fi通話手機名單中，出現兩款未曾發表的手機型號，包括Nokia 6300 4G和Nokia 8000 4G。

自從由HMD Global 負責營運Nokia品牌後，已經推出多部復刻版手機。有外國網站發現，丹麥電訊商Telia日前更新官方網站的支援Wi-Fi通話手機名單，不慎洩露HMD Global或會在短期內再推出兩款復刻版手機Nokia 6300 4G和Nokia 8000 4G。

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據外國網站NokiaMob透露，在丹麥電訊商Telia官方網站的支援Wi-Fi通話手機名單中，出現了兩款未曾發表的手機型號，包括Nokia 6300 4G和Nokia 8000 4G。據悉，Nokia 6300 4G手機預計是Nokia 6300 的復刻版，曾在今年8月在網上流傳手機諜照，代號為Nokia Leo。其機身設計與當年的Nokia 6300 十分相似，並已於10 月通過美國聯邦通訊委員會的認證。

▲ 丹麥電訊商Telia日前更新官方網站的支援Wi-Fi通話手機名單，不慎洩露HMD Global或會在短期內再推出兩款復刻版手機Nokia 6300 4G和Nokia 8000 4G。（NokiaMob網站截圖）

而另外一款Nokia 8000 4G手機，相信令不少手機迷聯想到，Nokia曾經推出的一系列Nokia 8000系列高階手機，如8810、8850、8910和Nokia 8800 Arte Carbon 等。Nokia 8000系列手機採用滑蓋式設計，並以貴金屬和物料製造而成，算是在 Nokia翻新機型產品線中的新嘗試。

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外界預料，Nokia 6300 4G 和Nokia 8000 4G將與其他翻新復刻版功能手機一樣，加入上網及程式安裝功能，而且都不會使用Android 系統，改為採用Series 30+ 或KaiOS系統，至於具體發佈日期則暫時未有對外公布。

責任編輯：施雯雯