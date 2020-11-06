  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀

環球政治 12:25 2020/11/06

分享：

美國總統特朗普次子埃里克於社交媒體轉發一段影片，稱有人焚燒多張投父親特朗普的選票。

美國大選正在點票，民主黨候選人拜登暫時形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。美國總統特朗普次子埃里克（Eric Trump）於社交媒體轉發一段影片，稱有人焚燒多張投父親特朗普的選票。但弗吉尼亞州官員其後證實，涉事影片屬於僞造片段。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

埃里克早前於Twitter轉發一段影片連結，附文表示「有80張（支持）特朗普的選票遭到焚毀。」（Burning 80 Trump Ballots .）埃里克的帖文一共獲得超過3萬次轉發及超過5.1萬次讚好。

影片顯示一名男子將易燃液體倒入一個袋，聲稱袋内有80張選票，然後縱火焚燒選票。該男子更稱：「（這些選票）全是投給總統特朗普。」（All for President Trump.）

【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決 【下一頁】

影片最初由右翼陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）轉發，除了埃里克之外，右翼網站The Gateway Pundit都有轉發。據悉，發布影片的帳戶遭到Twitter停用之前，埃里克轉發的影片版本有過百萬的瀏覽次數。

影片中的選票顯示屬於弗吉尼亞州（13張選舉人票）的弗吉尼亞海灘市（Virginia Beach），當地官員已回應指影片屬於僞造性質，拍攝到的選票只是選票樣本，而非真正選票。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決
今日
【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決
【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西
今日
【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西
【美國大選結果】佐治亞州得票率暫平手 或要重新點票
今日
【美國大選結果】佐治亞州得票率暫平手 或要重新點票
【美國大選結果】法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票
今日
【美國大選結果】法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票
【美國大選】特朗普贏賓夕法尼亞訴訟 獲准更大程度監票
今日
【美國大選】特朗普贏賓夕法尼亞訴訟 獲准更大程度監票
假新聞 選舉 特朗普 拜登 弗吉尼亞 美國 總統大選 Twitter 縱火

上一篇文章

【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）

下一篇文章

【美國大選結果】佩洛西或成總統？若選舉訴訟1月未解決
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先
【美國大選】紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先
【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 拜登獲勝
【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 拜登獲勝
【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請暫停點票
【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請暫停點票
【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）
【美國選舉制度】認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞
【美國選舉制度】認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽