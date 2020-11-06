【美國大選結果】特朗普子轉發假影片 稱撐父選票遭焚毀

▲ 美國總統特朗普次子埃里克於社交媒體轉發一段影片，稱有人焚燒多張投父親特朗普的選票。

美國大選正在點票，民主黨候選人拜登暫時形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。美國總統特朗普次子埃里克（Eric Trump）於社交媒體轉發一段影片，稱有人焚燒多張投父親特朗普的選票。但弗吉尼亞州官員其後證實，涉事影片屬於僞造片段。

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埃里克早前於Twitter轉發一段影片連結，附文表示「有80張（支持）特朗普的選票遭到焚毀。」（Burning 80 Trump Ballots .）埃里克的帖文一共獲得超過3萬次轉發及超過5.1萬次讚好。

影片顯示一名男子將易燃液體倒入一個袋，聲稱袋内有80張選票，然後縱火焚燒選票。該男子更稱：「（這些選票）全是投給總統特朗普。」（All for President Trump.）

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影片最初由右翼陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）轉發，除了埃里克之外，右翼網站The Gateway Pundit都有轉發。據悉，發布影片的帳戶遭到Twitter停用之前，埃里克轉發的影片版本有過百萬的瀏覽次數。

影片中的選票顯示屬於弗吉尼亞州（13張選舉人票）的弗吉尼亞海灘市（Virginia Beach），當地官員已回應指影片屬於僞造性質，拍攝到的選票只是選票樣本，而非真正選票。

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責任編輯：鄭錦玲