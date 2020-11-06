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【聖誕節】荃灣廣場推出首個「童繪巨人國」設3大打卡位　同推半年一度「筍得祭」著數優惠

商業 12:30 2020/11/06

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聖誕節將近，新鴻基地產旗下荃灣廣場於11月18日起，變身全港首個「GOOLYGOOLY FRIENDS聖誕童繪巨人國」，更推出半年一度的「筍得祭」，送出前所未有的著數優惠。

【聖誕節】假日到尖東聖誕燈飾打卡　商戶、酒店提供折扣優惠

由 11月18日至1月3日期間， 荃灣廣場呈獻全港首個GOOLYGOOLY FRIENDS主題佈置，於5樓戶外平台打造童心爆發的「GOOLYGOOLY FRIENDS聖誕童繪巨人國」，7大主角將首度越洋來港，以最可愛的聖誕造型登場。「巨人國」設3大巨型主題專區，各有打卡位，包括20米立體童話繪本牆、5米高幻彩疊影聖誕樹，以及3米高聖誕造型主角吹氣裝置。

「GOOLYGOOLY FRIENDS聖誕童繪巨人國」更會在週末期間，舉辦多個工作坊。參加者可製作多款GOOLYGOOLY FRIENDS窩心的聖誕禮品，送贈摯愛共度聖誕。

與此同時，由11月20日至12月1日期間，同期舉行的「筍得祭」亦推出4大至抵價超筍位，包括：
（1）高達HK$500星級品牌電子消費券，可即時享用優惠，高達20%回贈
（2）晚上7時後消費，即可換購3重獎賞優惠
（3）荃葵青街坊獨家獎賞，可換領區內10,000份餐飲贈券
（4）購物回贈每日高達1200元，同步推出1元龍蝦海鮮鍋優惠

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責任編輯：葉泳珊

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