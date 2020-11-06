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【美股焦點】Uber第三季虧損約6.25億美元遜預期　盤後跌2%

股市 12:49 2020/11/06

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Uber主要業務為乘車和食物外送業務 （Uber Eats），總預訂量為147.75億美元，按年跌10%。

網上電召車平台Uber （美﹕UBER） 於美股周四盤後公布第三季業績，收入按年下跌近2成，經調整後EBITDA虧損約6.25億美元，遜於市場預期。Uber 周四收市報41.96美元，盤後跌2.34%。

第三季中，Uber收入為31.3億美元，按年跌18%，按固定滙率來算，則年減17%，遜於外界預期32億美元收入。EBITDA虧損6.25億美元，較外界預期虧損5.97億美元為差。

Uber主要業務為乘車和食物外送業務 （Uber Eats），總預訂量為147.75億美元，按年跌10%，以固定滙率計，則按年跌8%。在各項業務版塊中，僅乘車業務出現獲利，經調整後EBITDA按年升61%，惟其他業務仍出現虧損。受疫情影響，乘車業務預訂量為59億美元，按年跌50%，營運收入按年跌53%。不過，食物外送業務營收則大幅增長，按年升125%，預訂量按年增134%。

乘車業務方面，Uber主要市場美國與加拿大地區全球恢復速度最慢，歐洲和中東市場恢復則較為穩定。集團表示，現正繼續拓展運輸業務，預料未來將於英國市場推出Uber rent 租車平台。

食物外送業務方面，英國與加拿大市場收入升近2倍，日本與西班牙按年升近3倍，今年Uber Eats 平台合作餐廳亦按年增長7成。集團近月將外送業務從食物拓展至日用品範疇，9月日用品預訂量達到10億美元，目前集團擬試行營運藥物外送服務。

Uber 指，第三季乘車業務比上季增加94%，乘車業務比上季好，但目前乘車業務仍未恢復至疫情前水平。不過Uber首席財務官Nelson Chai表示，預期2021年底有望獲利，復甦速度視乎疫情而定。

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編輯﹕賴奕羚

美股 優步（Uber，美：Uber） 美國 Uber Eats Uber 疫情

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