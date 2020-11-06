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【美國大選】特朗普形勢落後 擬2024年再參選？

環球政經 11:54 2020/11/06

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美國大選結果最終結果尚未肯定，不過總統候選人拜登暫時領先，現時（上午11:38分）得票為264票，而特朗普的得票則為214票。根據選舉規定，候選人只要得到270票就可勝出選舉，換句話說現時拜登只差6票便可獲勝

【美國大選】參眾議院改選 首位跨性別人士當選參議員：【下一頁

總統特朗普形勢落後，可能無法連任，但似乎特朗普即使落敗，也有機會於來屆捲土重來。美媒引述共和黨內部消息人士指，特朗普若在今屆美國大選落敗，特朗普會在2024年再參加美國大選。特朗普現年74歲，2024年將達78歲之高齡。

【美國大選】霍士測拜登取亞利桑那州 特朗普憤怒致電梅鐸要求撤回：【下一頁

前白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周四亦曾指，相信特朗普會繼續在政界發展，並會把特朗普放在可能在2024年參選美國總統的名單內。

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責任編輯：翁嘉陽

選舉 拜登 特朗普

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