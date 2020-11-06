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【新股IPO】榮昌生物追揸沽攻略　券商：難有大升幅「見好就收」

新股IPO 15:33 2020/11/06

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榮昌生物於11月9日掛牌。

榮昌生物 （新上市編號：09995） 今日暗盤，生物科技股過往吸引動輒數十萬人認購，惟與螞蟻集團 （06688） 招股日期相約，認購人數大幅下跌僅錄2.8萬人認購，雖然早前生物科技股板塊轉弱，投資界認為，榮昌生物暗盤表現一般，無貨的投資者不要冒險追入撈底。

圖解榮昌生物業務

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信誠證券聯席董事張智威指，螞蟻集團上市觸礁後，明顯見到新股開始「退潮」，料未來數月的新股「無歌仔唱」了，很難再如過往的新股上市有倍升的表現。

另外，他補充，整個生物科技板塊轉弱，認為榮昌生物不會大升，建議投資者「見好就收」，有10%升幅即可離場。該股份下周一才正式掛牌，周末有太多未知數，無貨的投資者不要博。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，雖然藥明巨諾 （02126） 股價反彈升回招股價水平，但暗盤及首日掛牌潛水，對投資者信心有一定影響。他又認為，現時生物科技板塊欠缺氣氛，但難以判斷生物科技股已到「水尾」。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華、謝卓榮

生物科技 香港股票 生物科技股 IPO 螞蟻集團（06688） 藥明巨諾－B（02126）

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