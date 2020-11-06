【港股追蹤】瑞信指呢隻車股或年底A股掛牌　今日股價即時急升兩成

瑞信發表報告表示，引述東風集團(00489) 管理層稱其在A股上市計劃，料或可於今年年底完成，每股作價將不低於15元人民幣(其賬面值)，此較其目前H股股價有較大價差，該行估計東風管理層或會採取措施，估計其或會上調派息比率至30%以上、進行股份回購及母公司進行增持，以提振東風H股的股價。至近中午收市，東風今日股價急升近兩成。



該行表示，重申對東風集團「跑贏大市」評級，上調目標價由10元升至10.8元，指公司為該行在內地汽車股的首選股。

瑞信表示，據中國汽車製造業協會數據，東風集團旗下三大主營運領域，包括與本田合營、豐田合營及東風風神於今年10月銷量按年升11.5%，增速比行業按年升7%為快，而東風本田、東風豐田及東風風神期內銷售按年各升6%、20%及14%。



該行指，東風集團10月銷量增長高於該行今年下半年原先5%增長預測，該行決定輕微上調對東風於2020年至2022年每股經調整盈利預測各1.3%、1.1%及1.1%，各至1.1元、1.62元及1.6元人民幣。

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