【宏觀中國】快遞指數單月增四成　兩大因素推動行業提速發展

據中國快遞發展指數報告的測算，10月中國快遞發展指數為302.4，按年提高38.9%，其中發展規模、服務質量、發展能力和發展趨勢等指數升幅介乎8.8%至60.1%，顯示國內快遞市場在各方面能力顯著提高。

【騰訊股價】遊戲霸主地位難撼動？ 騰訊遊戲10月包辦中國手遊三甲，請看【見下頁】

單是10月，快遞業務量預計完成80億件，同比增長38.9%；快遞業務收入預計完成816億元，同比增長24%。

今年首10個月，快遞業務量預計將超過641億件，已超越2019年全年的業務量，快遞業務量連續7個月同比增量超過15億件。

國家郵政局表示，10月快遞業務量保持高速增長主要原因。第一，國慶與中秋雙節疊加，綫上消費勢頭強勁。由於電商促銷模式多樣化發展，直播帶貨模式屢創交易額新高，「大閘蟹」等應季產品網上交易活躍，拉動快遞業務量的明顯增長。

【宏觀中國】擴大對外資開放 降低服務業領域准入限制，請看【見下頁】

由10月1日至8日全行業共攬收包裹18.2億件，日均攬收2.3億件，同比增長53.4%。

第二，各大平台提前提出「雙11」活動。如拼多多 的「百億補貼」直播間再次開進義烏綜合保稅區，帶動平台當日進口商品銷售額增長超150%。

蘇寧易購也釋放50億補貼額度，提前打響補貼戰。電商大促提前，引致快遞業務量持續攀升，10月中下旬日均快件處理量超過2.6億件。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛