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李寧系私募基金1億英鎊 入主英國鞋履零售商Clarks

股樓投資 12:47 2020/11/06

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外電報道，英國鞋履品牌Clarks決定以１億英鎊向李寧（02331）創辦人李寧擔任主席的私募基金萊恩資本（LionRock Capital）出售多數股權。交易完成後，Clarks家族將保留少數股權。報道引述Clarks方面消息，萊恩資本入主將有助品牌於全球，尤其是中國及亞太其他地區的業務發展及投資。而目前Clarks在英國及愛爾蘭共有230間店，連同特許經營店，於全球共有1265間店舖。

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家  詳情請看[下一頁]

【長和系】摩通估長和仿效廿年前「賣橙」 向股東派送紅股  詳情請看[下一頁]

外界憧憬李寧有機會参與有關業務，股價造好，中午收報44.44元升2.7%。　

萊恩資本主席李寧表示，Clarks是全球最知名消費品牌之一，期待與創始家族合作，持續為消費者提供優秀產品及服務。萊恩資本創辦人蔣家強補充指，雙方除一同擴張其全球業務外，在鞏固其原有地位之餘，萊恩資本將聚焦品牌在新興市場的增長。

較早前，同屬李寧系的非凡中國(08032),亦入主了本地服裝零售商堡獅龍(00592)。

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撰文 : 李尚毅

李寧（02331） 經濟

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