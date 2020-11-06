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【港股追蹤】第三季經營收益跌逾九成 永利盈轉虧2.8億美元

股樓投資 12:16 2020/11/06

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永利澳門（01128）公布，第3季錄得虧損約2.8億美元，去年同期則錄得純利約1.03億美元。季內經營收益總額按年大跌逾九成，至6,706.9萬美元。當中，以娛樂場經營收益跌幅最大，按年減逾九成半，至3,945.5萬美元；客房經營收益跌86.81%，至944.4萬美元；餐飲經營收益跌74.99%，至1,246.2萬美元。今日公司股價微升約0.7%至11.74元，成交額達1.1億元。

【港股追蹤】瑞信指呢隻車股或年底A股掛牌　今日股價即時急升兩成  詳情請看[下一頁]

公司的旗艦物業永利皇宮第3季內經營收益為1,570萬美元，按年跌97.4%。經調整後的物業EBITDA（扣除利息、稅、折舊及攤銷前盈利）虧損為7,760萬美元，而去年同期為1.622億美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為1.04%，較預期的2.7%至3%低，亦較去年同期的3.19%低。中場業務的賭枱贏額百分比為22%，較去年第3季的25%低。
 

【港股追蹤】歐洲市場市佔增 小米股價繼續造好  詳情請看[下一頁]

期內，永利澳門的經營收益為5,140萬美元，按年跌近九成。經調整後的物業EBITDA虧損為3,450萬美元，去年同期則為1.39億美元。中場業務的賭枱贏額百分比為18.7%，較去年第3季的20.7%低。

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撰文 : 趙家盈

經濟 永利澳門（01128）

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